涉賄評卷助理泄密 補習導師脫罪 官稱有犯罪元素 甩身屬僥倖

首被告劉冠華（44歲）脫罪後表示，希望補習工作重回正軌。他昨與次被告、學生黃子軒（20歲）於西九龍裁判法院聽取裁決。兩人早前否認於2017年4月17日至5月13日期間，串謀使次被告收取劉冠華的1000元，作為次被告向劉披露同年文憑試英文科卷三（聆聽及綜合能力）機密資料的誘因。

曾問改卷情况 稱透露後可收錢

裁判官梁少玲綜合證據指出，次被告完成評卷助理的工作後，劉冠華以WhatsApp要求他列出改卷情况，並說「咁畀完（改卷情况）我點呀，收錢囉」。次被告隨後照辦，並同意劉將改卷情况在facebook發布，帖文為「我個名叫做『無間道』」。梁官稱，該帖包含試題答案及評分準則，如「好多人串錯sandwich，有人串咗sandwish」，相信是次被告改卷時獲取的機密資料。梁官批評次被告身為考評局代理人，就算完成工作都要遵守保密協議；兩名被告達成泄密協議，令考評局利益受損，已構成犯罪元素。

梁官強調，案中爭議在於劉冠華有否知法犯法，即明知次被告身為考評局的代理人，一旦泄密就會違反保密條款，仍利誘對方泄密。梁官表示劉冠華執教10多年，曾任考評局監考員，卻未當過評卷助理，控方無證據反映他得悉評卷助理的聘用書內容，亦無法肯定他知悉次被告披露試卷資料會構成泄密，所以他的犯案意圖存疑點。

官：不確定金錢誘因導致泄密

梁官又稱，案件源於次被告主動向劉冠華透露自己成為評卷助理，劉在3日後才要求他列出考生表現，提及可付報酬，並於下月向他轉帳1000元。梁官稱，案情反映劉「好似唔畀錢都可以獲得試卷資料」，故控方未能確定次被告是在金錢誘因下泄密。對於劉自辯時稱該筆款項是為了獎賞次被告做網絡「打手」及代課，梁官表示無法排除這個可能性，終裁定兩人脫罪。

【案件編號：WKCC 3328/18】