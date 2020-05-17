九東聯網試Zoom遙距診症 40病人反應正面

讚省時免走動 小部分稱難適應新科技

九龍東醫院聯網耳鼻喉科門診2月起試用即時通訊軟件Zoom為病人遙距診症，包括簡單的傷口檢查、手術前輔導、手術後護理輔導、營養餐單建議、頸肩練習建議等。楊穎智說，早前邀請毋須臨牀檢查、懂應用相關軟件的耳鼻喉科門診病人參與計劃，當中80%接受邀請，至今已有約40人試用。

楊續說，早前向病人發問卷調查，以1至10分評價遙距診症，絕大部分病人給8至10分。有留學生病人需每年暑假回港覆診，今次計劃可安坐外國的家中覆診；亦有在職病人本需要回醫院看睡眠窒息症測試報告，變成在公司辦公時間抽時間上網覆診，亦免卻請假、走動和省下在門診等候見醫生的時間，但亦有小部分病人反映較難適應使用新科技，予較低評分。

院舍長者行動不便 醫生倡遙距覆診代到院

楊穎智認為，即使疫情過後，長遠亦可探討用遙距診症處理部分門診的可行性，例如部分院舍長者行動不便，每次覆診均要搬動輪椅、租專用車來回醫院，探討將來為合適的院舍長者，例如身邊有人協助處理科技者用遙距覆診代替到院。

目前遙距診症先導計劃下，醫院於診症後會郵寄下次覆診詳情和藥方予病人，病人再擇日回醫院取藥。楊穎智認為，長遠可探討讓病人在社區藥房取藥是否可行，較方便病人及減少到醫院交叉感染風險。