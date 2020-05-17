九東新東疫下耳鼻喉門診減八成 增節數亦需10個月清症 擬邀私醫助「清龍」

明報記者 朱韻斐

約萬宗門診延期

新型冠狀病毒「喜歡」藏於呼吸道內繁殖，疫下耳鼻喉科可謂「首當其衝」，門診期間往往需要做內窺鏡檢查，對醫護來說相當高危。九龍東醫院聯網耳鼻喉科副顧問醫生楊穎智說，英國最初出現的醫生確診，正正是耳鼻喉科醫生。

早於今次疫情初期，九龍東醫院聯網決定將耳鼻喉科門診數目大減80%至90%，為集中保護裝備應對疫情，並要減少病人和醫護感染風險，只維持最緊急服務，包括集中治療癌症、有生命危險的個案，至5月初疫情稍緩才恢復至原本50%服務量。

輕症延後 主力處理頭頸癌個案

九龍東聯網兩個月間3800個耳鼻喉科門診延期，當時初步計算，若每周增加兩節診症時間，亦要約10個月才能清完積壓個案。該聯網延期門診最新增至約6000宗，楊穎智稱，醫院有計劃在疫情緩和後邀請私家醫生到公院協助診症「清龍」，望盡量縮短輪候時間。該專科亦試行遙距診症，讓病人毋須冒感染風險下覆診，參與病人對先導計劃反應正面（另見稿）。

香港中文大學醫學院耳鼻咽喉及頭頸外科學系助理教授陳英權說，威爾斯親王醫院耳鼻喉科門診量近月減約80%，2至4月間約6000門診延期，例如鼻敏感、耳鳴、聲沙、鼻塞個案延後，主力處理頭頸癌個案。陳英權希望5月底起回復正常門診量，7月開始在晚間或周六加開診症節數清積壓門診，料要花8至9個月。

4醫院合作

頭頸癌手術等候時間回落

疫情下，九龍東聯網耳鼻喉科整體手術減一半，新界東聯網更減60%至70%，九龍東頭頸癌症手術由診斷到做手術時間以往平均1個月，近月兩個聯網數字平均增加至6個月。

自3月起，聯合醫院、將軍澳醫院、威爾斯醫院和大埔那打素醫院4間中心合作，靈活調配每間醫院可用的手術節數和較緊急的癌症手術，兩聯網頭頸癌手術個案輪候人數得以減少20%，最新平均等候時間回落至兩三個月。