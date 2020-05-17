7．28上環暴動案 警官改認保護中聯辦

本案3名被告為夫婦湯偉雄（38歲）和杜依蘭（41歲），以及李宛叡（17歲），他們否認於去年7月28日在德輔道西近西邊街一帶參與暴動；湯氏夫婦另否認一項無牌管有無線電器具罪。

供辭曾寫阻衝擊中聯辦

承認「係其中一個目的」

高級督察吳智偉案發時任西九龍總區應變大隊的小隊指揮官，負責在西區警署外德輔道西與西邊街交界佈防，他昨接受湯氏夫婦一方、即資深大律師潘熙盤問。辯方問及，警方當日築防線是否為「保護中聯辦」。吳起初堅稱「不同意」，稱案發前一周（7月21日）有大批示威者在附近地方刑事毁壞，為避免事件再發生，才於7月28日築起防線。

辯方追問「哪保護中聯辦就是其中一個目的？」，並引述吳智偉的手寫供辭，指出他曾寫明須阻止示威者衝擊中聯辦，更稱「你連（保護）西區警署都冇寫」。吳智偉終改口，同意保護中聯辦「係其中一個目的」。

手寫供辭與口供不一 稱有改善空間

辯方又質疑，吳智偉在手寫供辭中只提及現場有「棍狀物件」，質疑他為何在庭上改口說發現「行山杖」。吳智偉同意兩種物件是不同概念，稱「如果有下次，我會寫得清楚啲，不完美，有改善空間」。

辯方更發現，吳智偉的手寫供辭與庭上口供多次不一，例如他在庭上說案發時聽到有人喊「黑警死全家」，手寫供辭卻無提及，遂質疑其供辭準確性。吳透露，曾參考警方「傳令員」、即負責筆錄現場情况警員所寫的資料，繼而寫出書面供辭。當辯方要求吳取出「傳令員」的筆錄時，吳以非官方文件為由，稱已「掉咗」該份筆錄。審訊本周三續審。

【案件編號：DCCC 872/19】

（反修例風暴）