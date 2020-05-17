涉刑毁喜茶兩少年提訊 一投訴遭警打

兩名被告同姓周，同為16歲，同被控一項刑事毁壞罪，控罪稱他們於5月13日在沙田新城市廣場1期的喜茶，損壞兩部收銀機顯示屏和一部八達通處理器，總值15,200元；首被告另被控於同日同地抗拒執行職責的警務人員，即編號51030的警長。

同准保釋 禁足新城市

據了解，當晚約8時許，50多人在新城市廣場聚集，聲稱要祝賀特首生日，其間兩名被告和一名不知名男子到喜茶損壞收銀機及八達通機，便衣警員即場制服首被告，而次被告和另一男子逃去。次被告於兩日後被捕。

天水圍和你唱 少年控傷人准保釋

辯方在庭上投訴首被告曾在警署被打，當晚被送往威爾斯親王醫院，預告將爭議口供的自願性。裁判官應控方要求押後至6月29日再訊，以待警方檢閱手機及閉路電視片段，並批准兩人以5萬元保釋，其間不准離港、守宵禁令、禁足新城市廣場。

另外，15歲少年與22歲餐廳散工方佐瑋涉於本月6日在天水圍「和你唱」活動中，向69歲婦人用雷射筆照眼和淋水，兩人早前同被控一項有意圖傷人罪名。15歲少年昨再被押解到粉嶺裁判法院應訊，控方透露事主未能在認人手續認出兩被告，裁判官批准少年保釋外出；方佐瑋於前日獲准保釋。案件押後8月7日再訊。

【案件編號：FLCC 962、TMCC 657/20】

（反修例風暴）