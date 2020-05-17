多區商場和你shop 便衣警東港城拘8人

昨午2時起，沙田新城市廣場、將軍澳東港城、元朗形點、大角嘴奧海城和旺角新世紀廣場均有市民參與「和你shop」行動，商場內有市民叫口號及唱《願榮光歸香港》。監警會日前發表反修例風波報告，但昨日參與行動的市民繼續表達對警方的不滿，在場高叫「解散警隊、刻不容緩」，以及「7．21唔見人、8．31打死人」等口號。此外，《國歌法》將於本月27日在立法會恢復二讀辯論，昨有參與行動的市民叫「5．27政總見」口號。

國歌法恢復二讀 呼「政總見」

多個商場當中，沙田新城市廣場和將軍澳東港城人數較多，其中在東港城，軍裝警員多次進入商場內舉藍旗，警告在場人士正參與非法集會，其間有便衣警員制服多人，用索帶綁上各人雙手押走，警察離開時被市民追着指罵。約一小時後，有在場市民發現4名便衣警察，並指罵他們，有便衣警拿出胡椒噴霧和伸縮警棍，隨後大批軍裝警進入商場增援，在商場內拉起封鎖線及舉藍旗。

警方在facebook稱，昨午2時許有近50人在東港城內聚集及叫口號，警方懷疑有人參與未經批准集結，遂進入商場警告，但部分人拒絕聽從警告並叫囂，警方拘捕8人，分別涉嫌非法集結、襲警及阻差辦公。警方又稱，昨午約4時有示威者在元朗形點內集結，其間部分人走到營業中食肆叫囂，滋擾店員及食客，警方譴責示威者擾亂社會秩序、影響商舖運作。

有便衣警遭市民發現後戴委任證

接近一年的反修例風波當中，警方身分識別是焦點之一，例如有警員不展示委任證或遮蓋行動呼號，監警會報告亦提到警方制服和身分識別問題。昨日所見，警方主要派出軍裝警員到商場內執法，大部分都有展示行動呼號，部分便衣警被市民發現身分後有重新掛出委任證，亦有部分同行的疑似便衣警一直未戴委任證。

（反修例風暴）