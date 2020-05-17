監警倡警媒定守則 記協憂收緊採訪 與攝記協會同轟報告只聽警方 反對官方篩選記者制度

報告較多着墨警媒關係的內容，集中在第7章有關去年6月9日的事件。報告稱截至今年2月29日，由記者提出有關當日的投訴有13宗，包括警員用盾牌和強光電筒阻礙拍攝、用盾牌推撞和不禮貌驅趕記者、對記者使用警棍。

倡工作守則涵4範疇 包識別記者

監警會稱事件衍生13宗投訴，「清楚顯示警方與傳媒的溝通和協調有改善空間」，警方應檢討是否有需要與傳媒共同草擬一份工作守則，以確保雙方履行職責及安全。會方認為，工作守則應至少涵蓋的範疇包括「如何識別記者」、「鼓勵傳媒機構自發制定及定時更新記者名單」、「探討警方與傳媒之間保持安全距離的規定」及「推廣這份共同擬定的工作守則」。

報告結論亦提到，當警方處理暴力示威場面時，記者有時站於警方封鎖線前方，可能阻礙警方執法，另警方曾發現一些「偽冒記者證」。監警會建議警方聯同傳媒機構代表，制定在採訪大型公眾活動時的工作守則。有關建議亦是特首林鄭月娥認為要優先處理的5個項目之一。

報告指有假記者 記協：欠實證

記協主席楊健興表示，監警會報告極度片面及誤導，內容稱有假記者證、記者擋住警方，就是警方過去的說法。記協曾要求與監警會委員會面，但不獲安排，認為監警會將警方的說法當成事實，相當草率。他說，過去一直要求警方交出真憑實據，證明有人持假記者證的說法，但除了記協曾就有男子持懷疑假的《澳門論壇日報》記者證向警方報案，就沒有收過警方轉達其他個案。

楊強調《基本法》及《警察通例》已定明警方不應妨礙採訪，但現時經常有警員擋鏡頭、出言侮辱，甚至要求停止攝錄，皆違反相關要求。他強調報告基礎全錯，特首卻那麼快推動制定工作守則，客觀而言就是為收緊採訪空間。

攝記協會對與警會面無期望

攝記協會主席陳奕釗批評監警會報告並無提及警方干預採訪，是欲淡化問題，形容警媒關係「跌到冰點，（行家）憤怒到頂點」。他批評過去不見監警會委員到示威現場觀察。他對本周四與警方會面無期望，協會最想討論警方暴力對待記者的問題，希望警方不要轉移視線。

記協及攝記協會前日發聲明稱，採訪行為本身就是一種公民權利，並非一種特定資格，不論記者的身分是學生、義工或受僱於傳媒機構，均有權採訪。兩協會認為，一旦引入任何類似的官方篩選機制，將極易被濫用成截查、驅逐記者的工具，且官方認證的條件可隨意改動，拒絕配合官方做法或未獲官方接納的記者在採訪時，將面臨極大威脅和風險。

明報記者

（反修例風暴）