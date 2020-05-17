看求職網應徵推廣員 女子稱被迫付萬元基因測試

19歲事主Alice（化名）在求職網看到醫療產品推廣員一職，時薪100元，遂到「海至雅生物科技有限公司」求職，隨即被要求填寫個人資料表格，其間有人向她推銷基因檢測，約30至45分鐘後，Alice稱在「沒有辦法之下」簽署接受基因檢測及成為「經銷商」的文件，她以EPS支付1.68萬元檢測費，但因已接受服務，同日要求退款遭拒。

Alice又指公司的「輔導班」只教導如何「開單」，每次成功簽單可分佣50%等，與基因檢測無關。她聯同另外3名懷疑受騙女子報警，當中兩人涉及求職陷阱，一人經友人「介紹」下懷疑受騙。她說警方不受理，着他們向海關求助，事主向海關及消委會求助，均未能追回損失。民主黨接到至少5宗涉及基因檢測公司的求助，涉款8.4萬元。協助事主的民主黨袁海文認為目前對基因檢測的規管不足，應全面規管臨牀及非臨牀用途的測試。

海至雅：翻查紀錄 過程正常

本報就上述指控向海至雅查詢，職員周先生稱袁海文協助的4人中，兩人循公司熱線投訴，公司檢視對話紀錄及會面的閉路電視片段後，認為銷售過程「正常」，亦歡迎傳媒上門求證。