足總認霍震霆缺席4季董事會議 赴帳委會被批準備不足 擇日再訊

多名帳委會委員關注，足總部分會議出席率偏低，有董事近5季中有4季董事局會議零出席率。貝鈞奇及溫達倫出席聆訊時透露，該董事為足總會長霍震霆，貝鈞奇解釋，會長與主席有分工，會長較多出席海外會議。貝承認需檢討，已吩咐秘書處提醒委員開會，未來或考慮以視像會議提高出席率，並透露「曾有3、4名委員把飯局聚會當開會，所以沒有會議紀錄，要再改善」。

飯局當開會 貝鈞奇：要再改善

審計報告揭發足總審計委員會近年僅得一名召集人，更有4年沒開會，公民黨議員陳淑莊及民建聯議員何俊賢表示驚訝。溫達倫解釋，當年未能找到委員加入，但新一屆董事局去年中上任後，委員會已有3名委員及召開兩次會議。

帳委會副主席梁繼昌關注足總贊助收入下跌，體育專員楊德強認為本地球隊水平有提升，但球迷可隨時觀賞歐洲賽事，本地賽吸引力難免大減。此外，審計報告指足總招聘港足前主帥加利韋特時疑違反程序，時任行政總裁薛基輔亦未有申報他們相識。溫達倫解釋，「足球世界很小」，二人認識不為奇，足總已重新檢視制度。其後議員連番提問，貝鈞奇及溫達倫均稱未掌握資料，需時整理才能解答，被批評準備不足，最終帳委會主席石禮謙表示需擇日繼續聆訊。

對於審計報告會否影響足總今年延續「五年計劃」撥款，楊德強說足總正草擬新一份報告，收到最終版本時會再處理。