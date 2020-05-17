疫下3個月 家暴求助倍增

香港婦女中心協會過去兩年共接到187個家暴有關求助來電，今年1至3月有34宗求助，其中七成以上致電熱線的家暴受害人曾面對肢體暴力，四成七涉精神虐待，兩成同時遭受以上兩種的暴力對待；另外74%求助人稱不止一次遭遇家庭暴力。疫情期間部分政府部門服務受阻，協會又對比受害人求助途徑，發現疫情期間只有6%受害人向警署或房署等政府部門求助，較2018至2020年時約有15%受害人會向政府部門求助少。

Amy（化名）結婚3年的丈夫患情緒病，常出現操控行為。Amy擔心疫情下仍需出入醫院的丈夫風險高，在他回家後提醒他「不如先洗澡」，但丈夫突然失控，更以家具襲擊她。其後Amy報警，丈夫被送院治理。決心離婚的Amy希望申領綜援，卻因為家事法庭暫停，無法離婚及申請證明，經濟陷困境。Amy向香港婦女中心協會求助，才得以安排轉介到庇護中心暫住。協會建議政府增撥資源予庇護中心及婦女組織，資助家庭暴力受害人及其子女暫住酒店及生活費；提倡設立危機家庭緊急求助基金，協助受害人渡過難關。

（抗疫新階段）