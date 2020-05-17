泳池周四重開 醫生籲包好衣物才放櫃

康文署早前公布周四起重開大部分公眾泳池、舞蹈室、健身室、運動攀登設施、桌球枱、體操訓練場、燒烤場及貝澳營地等場所。炎炎夏日或有不少市民到泳池暢泳，醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超表示，一般而言，科學界暫未有確實證據顯示泳池成為傳播病毒媒介之一，他指泳池內或有市民的分泌物、唾液及痰液等，不排除會有病毒的核糖核酸，但不代表病毒能存活並傳染他人。

他說，如泳池佈滿泳客則要小心，不宜經常前往；如市民之間能保持適當距離，不反對市民到泳池游泳。他又提醒市民游泳前冲身，游泳期間不要吐痰，可用膠袋裝好衣服，避免公眾地方受污染。

對於「限聚令」等控疫措施同樣周四屆滿，梁子超認為，只要能避免數以百計的市民聚集，小型聚會風險相對較低。至於仍未能開放的卡拉OK場所，他說K房空氣不流通，建議重開前加設醫療級別的空氣過濾機，以減低病毒傳播風險。

此外，日前荃灣和大角嘴家庭群組出現3人源頭不明感染，截至昨早9時，衛生防護中心在梨木樹邨第5座及卓明樓共派出2104個樣本瓶，收回及檢測106個，均呈陰性反應。另外，中心自15日起為機場員工免費測試病毒，首日分別派出255個樣本瓶及收回19個樣本。

（抗疫新階段）