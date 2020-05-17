泰剔「港澳內地韓國」出傳染區名單

泰國3月6日起將包括中港澳、韓國、意大利和伊朗列為危險性傳染區，從這些地方入境的旅客須強制隔離14天。泰國衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）日前建議將中港澳韓從名單中移除，首相巴育在5月7日主持的會議上基本同意，泰國政府公報前天刊出由阿努廷簽名的公告，稱中港澳韓證明了它們準備完善，在醫療和公共衛生方面都顯示出能有效控疫，故衛生部長根據專家建議，將它們從危險性傳染區名單中剔除。

議員促研四地人可互訪

中央社報道，中韓兩國是泰國重要貿易伙伴，泰國此舉應是為了重振經濟鋪路。不過，將中港澳韓從名單中移除，不代表這些地區的旅客可馬上入境泰國，泰國政府昨宣布禁止任何國際客機航班入境泰國直到6月底，緊急狀態至5月底是否再延長仍要商討，現時僅外交人員和國際運輸業人員可入境泰國。

旅遊界立法會議員姚思榮說，泰國將香港從名單中除名屬喜訊，泰國願踏出開放關口第一步，港府應與泰國當局商討居民互訪的標準，另促港府研究設香港、澳門、深圳、珠海「旅遊氣泡（travel bubble）」讓四地居民可互訪。港府發言人回覆，各地疫情仍非常反覆，衛生防護中心繼續強烈呼籲市民避免非必要外遊計劃，政府會因應疫情考慮檢討及調節有關措施。

（抗疫新階段）