3警虐打案事主 認襲擊襲警囚半年 入院前公園醉酒打途人 官拒保釋

林卓廷團隊助申刑期上訴

控罪指出，報稱退休的鍾志華（62歲），去年6月25日在上水天平邨天明樓外的公園，襲擊男子廖俊景及警長莫兆強。案情稱，被告當晚飲醉酒，因政見與4人爭執，而事主廖俊景只在附近看手機，沒有牽涉其中。被告其後指罵事主拍攝他，更摟住事主向他吐口水。雙方糾纏期間倒地，被告起身後用右腳踢向事主的腹部，又拳打其右眼3次。

救護車及警員先後到場，被告表現激動，不斷詢問警長莫兆強的編號，忽然揮拳打向警長的右邊面，造成1厘米長的裂傷。

辯方求情稱，被告案發前和妻子吵架，心情不佳所以到附近「飲悶酒」，其後在醫院受到警員「唔好嘅對待」。事件後被告一家承受極大壓力，被告曾萌輕生念頭，兒子曾在數天內甩頭髮。辯方又稱被告有極大悔意，承諾不會再喝酒，希望法庭考慮緩刑。

官：屬同類案較嚴重

署理主任裁判官蘇文隆指被告出手襲擊的次數和部位，均屬同類案件中較嚴重的情况；又稱襲警罪「已經係最差嘅情况」，若情况更嚴重，會以罰則較重的《侵害人身罪條例》起訴，故判處被告兩罪分期執行，共入獄6個月。

曾協助老翁的立法會議員林卓廷認為，鍾伯有一定年紀，警員傷勢亦非常輕，6個月判刑過重。他又稱，家屬對判刑感到傷心，他與律師團隊會盡快幫鍾伯申請刑期上訴及保釋。

至於在北區醫院涉虐打鍾的警員歐國偉（25歲）、鄧文謙（24歲）和前警員林易昇（30歲），被控一項公職人員行為失當及一項交替的襲擊致造成身體傷害罪，案件將於今年11月23日在區域法院審理。

【案件編號：FLCC5499/19】