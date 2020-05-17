邱騰華促地署研海洋公園帶動周邊發展

邱騰華昨出席商台節目《政經星期六》時表示，海洋公園不是一盤生意，不是因為它賺到錢才對它有感情，強調海洋公園對香港有其獨特性，亦曾經有輝煌的日子，政府不希望公園變成疫情下第一個犧牲品，令多年來建立的品牌付諸東流，但亦不希望海洋公園日後「攤大手板」向政府申請撥款。他認為海洋公園有能力重新發展，不需依賴政府。

不想公園成疫下首個犧牲品

早前政府稱未來半年會成立跨部門小組檢討公園定位，他說會要求地政總署研究海洋公園能否與周邊地區合作，帶動附近的黃竹坑、香港仔、田灣等地區發展，強調政府不是鐵板一塊，不會只從單一方面幫助海洋公園。

稱港企仍「硬淨」 信商貿入境最先回流

邱又稱，本港近期多項經濟指標向下，「成績表不可能更加差」，但香港企業仍然「硬淨」，倒閉企業數目沒當局想像中多，相信疫情過後，最先回流的是商貿入境者，但必須建基於香港是否安全、信得過。