南豐紗廠銅芯罩工場涉違活化地契 豁免用途不包工業 地署稱視察跟進

明報記者 黃詩雅

南豐紗廠2018年完成活化工廈程序，變成南豐紗廠The Mills，當中包括打通舊有的四、五號廠，及以玻璃橋連接五號廠及六號廠，涉及兩張地契。本報翻查2018年地政總署發出的活化工廈地契，當中「舊六廠」的地契規定，當中3204平方米用地需闢作時裝及紡織展覽及資源中心，另外4294平方米用地可用作零售及飲食用途，其餘882平方米用地則需留空。而「舊四、五廠」則可用作豁免書內指定的用途，包括研究所、設計及發展中心、訓練中心、康體文娛場所、商店及服務行業和食肆。南豐紗廠借出地方擺放車間及生產口罩的位置，正位於舊五廠4樓的「南豐作坊」。

初稱無違契 南豐：會再睇睇

另外，本報翻查舊五廠4樓的租約，發現該層由南豐二廠紡織有限公司以每月12萬租給南豐作坊培育中心有限公司，租約亦列明作坊只可用作研究所、設計及發展中心、訓練中心或休憩、運動及文化，不可作其他用途。

本報上周四（14日）向南豐紗廠查詢，發言人回覆稱根據活化工廈時所批土地用途，南豐作坊可作工業程序及其他用途，因此並無違反土地契約用途。本報同日附上地契文件，再向南豐紗廠查詢，要求提供相關文件證明其說法，對方表示「會再睇睇」，至昨日仍未有回覆。本報向創科局查詢，局方稱會交HKRITA跟進，本報另向HKRITA查詢，對方口頭着記者直接向南豐紗廠查詢。

地政總署回覆查詢時確認本報翻查地契上的指定用途，並補充只有「舊六廠」可作工業及或倉庫用途。署方指出，分區地政處會安排實地視察及了解情况，並作適當跟進，又稱署方是以地主身分執行地契條款，行動不涉刑事檢控。

本報記者上周三到南豐紗廠觀察，位於舊五廠4樓的南豐作坊需經地下大堂乘坐升降機到達，進入大堂前需拍卡，門外亦有保安駐守。本報月初曾到南豐作坊，發現一處用紙板圍封玻璃，職員表示該處為私人地方。

地契用途准研發 律師：限小量生產樣辦

熟悉土地及建築的律師謝天良稱，根據地契的豁免書，南豐紗廠「舊四、五廠」的土地用途包括「研究、設計及發展中心」，認為紗廠可以研發名義生產口罩，但僅限於小量生產樣辦，不可大量生產，若南豐作坊生產上萬個口罩，同時未有向地政總署申請土地作臨時用途，未必符合地契列明的土地用途，有違反地契之嫌，地政總署可採取執法行動。

城市規劃師吳永輝表示，南豐紗廠原為工業用途，活化後獲豁免作商貿用途，惟豁免書無列明可同時作商貿及工業用途，南豐作坊借出地方生產口罩屬灰色地帶。他說，紗廠所在地段規劃容許建築物作非污染工業用途，現有建築物如南豐紗廠，若要作工業用途，須符合屋宇署及消防處規格，例如加設緩衝區分隔工業及非工業區，消防設置亦須符合工業樓宇規格。吳認為南豐紗廠活化後已改建為商場及辦公室，南豐作坊的消防裝置要符合工業樓宇規格，或有困難。

本報在屋宇署「百樓圖網」翻查南豐作坊的圖則，可見列明「New Designer Office/Studio」（新設計師辦公室／工作室），未有列明工業用途。

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