【Emily】2021年公眾假期刊憲 清明復活節請假3日 放足10日

政府發言人話，下年嘅清明節係星期日，所以翌日（4月5日）補假，而清明節翌日同復活節星期一重疊，復活節星期一翌日（4月6日）變咗增補公眾假期。5天工作嘅打工仔可以喺4月2至6日連放5日假，只要隨後3日請假，4月2至11日就可放足10日假。

年初二勞動節聖誕節無得補

至於下年嘅農曆大年初一同初二係2月12日同13日，年初三2月14日情人節係星期日，翌日2月15日有補假，打工仔喺2月16日起請假4天，連埋周六同周日就可自製10日長假。

至於下年聖誕節假期，係由12月25日放到27日，打工仔請定之後4日假，連埋2022年元旦同1月2日嘅周六、日，就可以有9天假期。如果嫌年底太遙遠，下年5月19日佛誕係星期三，如果請2日假，都可放5日唞唞。不過，下年嘅2月13日農曆年初二、5月1日五一勞動節同12月25日聖誕節都係星期六，按法例無得補假，變相蝕咗3日假。