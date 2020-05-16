過期學神駕失車狂飈 3警拔槍拉人

燈位遇的士阻路 攝車罅逃走失敗

事發昨日凌晨約1時17分，西九龍交通部一輛警車駛至荔枝角興華街西及深旺道交界時，發現一輛黑色本田私家車超速行駛及衝燈，遂上前截查，惟私家車隨即加速逃去，警車尾隨追截。

雙方追逐逾半小時，私家車駛至長沙灣道往旺角方向近大埔道燈位時，遭前方正在交通燈前等候的空載的士阻礙，私家車從的士左方「攝車罅」逃走失敗，直掃路邊約4米長鐵欄及撞向的士車身被困。

多輛警車趕至，其中3名交通警拔槍指向42歲姓黃司機喝令下車，司機一度拒就範，至數分鐘後投降，從副駕駛座爬出被捕，他報稱胸痛，與報稱頸痛的63歲姓吳的士司機同送明愛醫院治理。

大批警員到場調查，確認該私家車為一輛被套上假車牌的失車，行車證亦與車牌不符，車上另有2套假車牌及一支約40厘米長的電筒。警方發現該失車懷疑早前在上水被人盜去，而該失車使用的行車證屬於另一輛已報失的車輛，早前在荃灣懷疑被人盜去。

被捕黃姓司機僅持有已過期的學習駕駛執照，涉嫌瘋狂駕駛、沒有第三者保險下駕駛、駕駛時沒有有效行車證、行使虛假文書、擅自取去交通工具、藏有攻擊性武器及車內盜竊被捕，目前正被扣查，深水埗警區刑事調查隊第3隊接手跟進。