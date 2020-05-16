聶德權函公務員：須對特首完全忠誠 禁參與非法活動 梁籌庭：發信阻嚇作用不大

聶德權昨以「盡忠職守 上下一心 專業團結」為題向全體公務員發信，文中感謝公務員在抗疫期間的表現。信中同時提到政府「非常重視」公務員的品行操守，並特別提出3點：公務員的基本責任是擁護《基本法》和效忠港府；對在任特首及政府完全忠誠，履行公職時不受本身的政治信念影響；不能參與非法活動，對違法公務員絕不姑息。

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭說，對聶發信內容不感意外，稱公務員間已有共識，聶接任局長後的責任是「整頓公務員團隊」，但認為阻嚇作用不大。對於政府今年暑假前將提交報告，要求公務員入職時是否加設宣誓環節，梁籌庭形容宣誓只是一種形式，無法改變每名公務員的思想。

新公務員工會向聶德權發公開信，稱公務員處於政府與市民間，難免遭受巨大壓力及不必要的敵視。工會在信中向聶提出8個問題，其中問局方有否跟進約半年前，有公職人員公開譴責政務司長及警員責備特首的事；另指政府面對僱員被捕時，不曾提及其權利和提供支援，反問政府「是否僱主應有的表現？」

高級公務員協會：政府擔心 提醒政治中立

香港高級公務員協會主席李方沖認為，政府與公務員對「政治中立」早有共識，稱公務員不會在履行職務時或以工會身分多談政治，並同意效忠港府。他說近年政治爭拗較多，部分公務員對「政治中立」有不同看法，認為政府有所擔心，才會多次發信提醒。