豁免檢疫 機師歐洲發病港確診 「豁免職業」是否加強檢測 張竹君：視機場樣本

疑為女友染疫源 月初驗出抗體無呈報

本港昨新增一名43歲法籍男私人飛機師確診，累計1052宗確診和1宗疑似個案。男機師曾到英、美、法，3月15日回港，同日和翌日與女友見面，16日再往法國，當日及翌日在當地發燒，無求醫，3月31日回港，至今無病徵。

機師女友與其見面後約一周病發，衛生防護中心早前懷疑機師是感染源，4月中讓他檢測病毒，惟結果陰性。5月9日機師自行到私家醫生檢測，驗出抗體陽性，但私家醫生毋須向中心呈報。機師5月13日於大嶼山水上活動弄傷手指入院治理，病毒檢測結果陽性。

回港多留東涌家 短暫外出有戴罩

衛生防護中心傳染病處主任張竹君說，患者回港後主要留在東涌水藍．天岸5座家中，曾短暫外出如到超市購物但有戴口罩，認為病人在本港感染病毒或傳播病毒可能低，屬輸入個案。中心正追蹤患者接載過的人和公司的接觸者。飛機師屬獲豁免職業，回港毋須家居檢疫，被問會否加強為豁免職業定期作病毒檢測，張竹君稱這類人目前須接受醫學監測，而為機場人員檢測的監察計劃昨開始，會看檢測結果再決定。

男機師因傷到北大嶼醫院急症室求醫，其後轉送瑪嘉烈醫院，在骨科普通病房逗留半小時，同一病區內有8名病人，機師其後才轉入單人房，因病人有戴口罩，醫護亦有適合裝備，醫管局稱無人需列作緊密接觸者檢疫。

專家倡機場樣本增驗抗體

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超認為，應考慮在機場樣本收集站增抗體化驗服務，以更全面了解機組人員風險，如發現到過某地區者風險特別高，再考慮收窄特定人員檢疫安排。港大感染及傳染病中心總監何栢良倡在社區設流動檢測點以加大檢測量和加快取樣。

梨木樹邨派1900樣本瓶 收回180

日前荃灣和大角嘴家庭群組出現3人源頭不明感染，防護中心已到梨木樹邨派發1900個樣本瓶，至昨午收回180個，另追蹤到光顧卓明樓下經營流動鐘表檔患者的57名顧客，會安排檢測。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，連續28日無本地個案顯示某一傳播鏈截斷，有參考價值，但海外人士持續回港，料不時有零星個案，不用堅持28日指標。

明報記者

（抗疫新階段）