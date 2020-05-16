法律意見：糾正憲制功能受阻 建議無違基本法

【明報專訊】立法會主席梁君彥外聘英國御用大律師彭力克（David Pannick）、大律師陳浩淇尋求法律意見，法律意見就內會選主席一事提出3項建議解決僵局（見表），包括引用《議事規則》92條引入新程序，由立法會主席自身或指定議員主持選舉，亦可由議員動議委任特定人士任內會主席。法律意見認為，3項建議均無違反《基本法》或其他法律，因可糾正立法會憲制功能受阻事宜，而法庭亦會認可，至於採取哪項措施則是政治問題。立法會主席梁君彥則選擇他人代勞主理選內會主席。
提3建議 稱選哪項是政治問題
法律意見多次強調，根據《基本法》72條，立法會主席有責任確保立法會履行憲制職能，以及立法會事務得以有序、有效及公平處理、不會因議員行為而受阻。法律意見並提及，即使立法會主席可指示現任內會成員立即進入選主席程序，但認為不太可能解決目前僵局，因預料「拉布」議員不會理會其指示。
根據《議事規則》75條，立法會主席並非內會成員，法律意見指出，立法會主席不會因而無法參與內會工作，並指此項議規是為了確保主席的獨立，若主席認為有必要打破目前困局，而措施不會削弱其獨立性，便不會違法。
彭力克擅長公法、人權法，他在宣誓風波中，代表因宣誓無效而遭撤銷立法會議員資格的梁頌恆、游蕙禎上訴至終審法院，惟未獲批上訴許可；陳浩淇則為前世衛總幹事陳馮富珍之子，他在宣誓風波案中亦曾代表梁君彥，亦曾在丁屋司法覆核案中代表政府一方。