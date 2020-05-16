法律意見：糾正憲制功能受阻 建議無違基本法

提3建議 稱選哪項是政治問題

法律意見多次強調，根據《基本法》72條，立法會主席有責任確保立法會履行憲制職能，以及立法會事務得以有序、有效及公平處理、不會因議員行為而受阻。法律意見並提及，即使立法會主席可指示現任內會成員立即進入選主席程序，但認為不太可能解決目前僵局，因預料「拉布」議員不會理會其指示。

根據《議事規則》75條，立法會主席並非內會成員，法律意見指出，立法會主席不會因而無法參與內會工作，並指此項議規是為了確保主席的獨立，若主席認為有必要打破目前困局，而措施不會削弱其獨立性，便不會違法。

彭力克擅長公法、人權法，他在宣誓風波中，代表因宣誓無效而遭撤銷立法會議員資格的梁頌恆、游蕙禎上訴至終審法院，惟未獲批上訴許可；陳浩淇則為前世衛總幹事陳馮富珍之子，他在宣誓風波案中亦曾代表梁君彥，亦曾在丁屋司法覆核案中代表政府一方。