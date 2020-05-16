DQ郭榮鏗 梁君彥派陳健波主持選主席 周一內會即投票 郭：料無機會搶位

議事規則92條指明，若議規未規定的事宜，立法會所須遵循的方式、程序由立法會主席決定，此條文常被形容為主席「尚方寶劍」。內會將於周一早上11時至下午2時舉行，根據立法會文件，陳健波主持時「不得聽取任何規程問題或受理任何議案」，須直接舉行投票。

民主派會議召集人陳淑莊稱，民主派議員對梁君彥的決定非常憤怒，「再次展示建制派如何奪權」，她稱梁索取法律意見前無諮詢民主派，建制派亦無接觸她，斥梁君彥奪取郭榮鏗主持內會的權力。至於民主派行動，她稱要再商討。

郭稱選舉一直按議規而行

質疑梁君彥引用92條理據

郭榮鏗強調，內會選舉均按議事規則而行，質疑為何梁君彥可引用92條，又強調即使並非他主持會議，都應由最資深議員涂謹申、梁耀忠主持，而非陳健波。郭斥梁君彥的決定違反公正性的原則。

有民主派中人稱，不希望周一離場或杯葛會議；另有人稱不會因為周一會議是「非法」就不出席，至於會否出現肢體衝突，該人稱不出奇，但亦指陣營內不少人在早前內會衝突時受傷仍未康復；至於「文鬥」則料沒什麼空間，相信即使入稟司法覆核，法庭亦未必受理，「都是浪費錢」。另有民主派中人稱，就梁君彥裁決再尋求法律意見亦是浪費金錢，又指內會未似修訂《逃犯條例》涉港人福祉，較少關注。

梁君彥外聘英國御用大律師彭力克（David Pannick）、大律師陳浩淇法律意見，他昨稱最快捷有效是引用92條權力，引入新程序處理內會困局，他指定財委會主席陳健波主持會議，稱立法會主席有權責保護議會履行《基本法》73條下的責任，今次內會7個月均未能選出主席、無法履行職責，證明議事規則失效，如非用92條，看不到短期內可選出主席。他強調立法會主席運用92條要很小心，「用劍前要考慮很多事」，一旦違反《基本法》，定受法律挑戰。

梁：財會內會組成一樣 要陳捱義氣

被問到為何指定陳健波主持選主席程序，梁君彥稱財委會組成與內會一樣，認為陳健波為適當人選，故要他「捱義氣」。至於為何不處理規程問題，他稱7個月來已處理無限規程問題，如繼續處理便會選不到主席，在已收集提名下，唯一方案是立即投票。

梁君彥並稱昨早曾邀各黨派議員代表會面，冀達共識盡快選出內會主席，可惜非建制派議員無出席。陳淑莊稱該時段正值財委會會議，已回覆秘書稱集體決定不出席。

陳健波盼文鬥不要武鬥

陳健波回應時表示，若議員不同意裁決，建議循法律方法解決，而非霸佔會議室或作肢體衝突，「希望文鬥，不要武鬥」，明言周一定不會處理規程問題，冀加快程序選出主席。

建制派「班長」廖長江回應時，斥郭榮鏗過去7個月主持內會主席選舉時一直拖延，致立會停擺，建制派稱立法會主席為立法會事務最終負責人，亦為議事規則解釋、執行方式的最終裁決者，認為其決定深思熟慮、謹慎，尊重並支持其決定。