試題經專家試做複檢 教局促交代審題者

題目須專家一致接受始定稿 身分保密

考評局稱，歷史科設「審題委員會」擬定試題及評卷指引，委員背景有大學教授、校長、課程及學科專家等，他們經詳細討論，成員一致接受後才正式定稿。考評局未有透露「審題委員會」名單，據《香港中學文憑考試質素保證框架》，「審題委員會」一般設5個職位：一名試卷主席、兩名審題員、一名擬題員，以及考評局負責該科的科目經理。因應卷別長度，可由數人分擔職位。

有傳媒報道，楊穎宇曾在社交媒體轉載內地有人穿日本軍服迎親被捕新聞，於帖文稱「沒有日本侵華，哪有新中國？忘本呀！」至於楊有否參與今年出題，教育局首席助理秘書長（課程發展）陳碧華稱，考評局有擬題及審題機制，經多月完成出卷，有其嚴謹性，亦有不同學者參與，但個別學科試卷擬定過程及細節、成員組成，教育局無參與，因屬高度機密，「當中細節、參與者，相信要交由考評局交代」。

楊穎宇為「課程發展議會—香港考試及評核局歷史委員會」當然委員，委員會主席劉智鵬稱，委員會負責跟進考試後、批改的檢討工作，提出修訂評核設計的建議，不觸及擬題。劉智鵬說自己沒參與今年擬題工作，亦不知其他成員有否參與，因擬題、審題人員名單要保密身分。