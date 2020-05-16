教局促撤「偏頗」試題 專隊查考評局 考評：盡快開會商討 葉建源：政治凌駕教育如文革

楊潤雄否認施壓：題目無討論空間 不符課程指引

約5200人周四應考的DSE歷史科，其中一條必答題要求考生就試卷資料及其所學，解釋是否同意「1900-45年間，日本為中國帶來的利多於弊」（見圖）。楊潤雄說，上述年間日本多次侵略中國，「題目本身並無討論空間，答案只有弊，不會有任何利」，而試卷兩項資料僅提及20世紀初日本對華援助，考生極可能達至偏頗結論。他又說，試題不符高中歷史科課程指引，嚴重傷害國民感情和尊嚴。他認為，題目無法客觀甄別學生能力，要求考評局取消該條8分題目。

楊潤雄否認教育局向考評局施壓，會視乎考評局如何回應要求，再決定下一步行動。根據《考評局條例》，考評局是政府按法例成立的法定機構，法例指明「考評局並非政府僱員或代理人」，但列明特首可就「覺得對公眾利益有影響的事項，向考評局發出關於履行這方面的職能的一般指示」，故若考評局不理會教育局要求，特首可作指令。楊潤雄說下周一將派人到考評局，「調查」DSE出題及審題機制，以及歷史科試卷準備過程。局方亦會檢討現行機制，長遠確保考試及試題質素。考評局設審題委員會，負責擬定試題及評卷參考。楊潤雄說，歷史科試題爭議大，亦有意見質疑考評局公正，反問「如果跟足機制，為何這樣的題目還出到？」

被問法律理據 教局:有責貫徹指引

本報向教育局查詢以何法律理據要求取消試題，局方稱有責任頒布及貫徹執行「課程及評估指引」，以確保教育質素，當執行課程及評估過程出現問題時，局方有責任糾正。

考評局表示，教育局要求取消試題事關重大、影響深遠，委員會將盡快召開特別會議，商討如何跟進，而對於教育局將派員了解DSE擬題機制，以及計劃檢討現行考評機制，考評局會盡量配合。考評局主席容永祺稱，局方會按機制開會跟進，小心處理。

中大社會科學院客席副教授沈旭暉在社交網站稱，中日歷史關係忽然變成敏感議題，會因傷害民族感情而被上綱上線批鬥，形容「文革2.0」來到香港。教育界立法會議員葉建源指出，教育局要求取消試題，將影響考試公平及考生心情，打擊DSE在國際地位，要求局方暫緩決定。他最擔心是教育局派人審查考評局，稱讀過中史的人都會知道文革期間，先找一個藉口繼而派出工作組進入機構作調查、打擊的做法，今次令人擔心是政治凌駕教育專業。教聯會則歡迎教育局跟進事件，認為局方在維護下一代正確民族歷史觀責無旁貸，期望局方切實避免同類事件再發生，挽回社會對DSE信心。

教聯歡迎 新華社：期待港府「根治頑疾」

內地官方新華社評論文章稱，通識及歷史科試卷「近年來頻現立場偏頗、顛倒是非、極具爭議的政治性題目」，令人懷疑涉事人是否公器私用，利用考試「滲透式洗腦」。文章稱期待特區政府言必行、行必果，「堅決撥亂反正，下大力氣根治香港教育『頑疾』，為香港未來把好關，為一國兩制事業行穩致遠負好責」。

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