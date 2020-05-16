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2020年5月16日星期六
港聞二
教局促撤「偏頗」試題 專隊查考評局 考評：盡快開會商討 葉建源：政治凌駕教育如文革
考生批不公 憂中史科亦現爭議
教師：「利多於弊」題型無問題 考評委會：套入侵華歷史變冒犯
試題經專家試做複檢 教局促交代審題者
DQ郭榮鏗 梁君彥派陳健波主持選主席 周一內會即投票 郭：料無機會搶位
法律意見：糾正憲制功能受阻 建議無違基本法
遞補機制 曾鈺成引92條剪布 梁國雄曾申覆核 法庭拒批許可
豁免檢疫 機師歐洲發病港確診 「豁免職業」是否加強檢測 張竹君：視機場樣本
教資會資助2.5億研新冠肺炎
「銅芯」抗新冠病毒 政府認無文獻證明
聶德權函公務員：須對特首完全忠誠 禁參與非法活動 梁籌庭：發信阻嚇作用不大
財委會下周續審海洋公園撥款
過期學神駕失車狂飈 3警拔槍拉人
勞處關注聘12歲記者 深學媒體︰無僱傭關係
理大助理教授涉侵研資局電腦 窺競爭者研究
尊子漫畫
【Emily】2021年公眾假期刊憲 清明復活節請假3日 放足10日
【Emily】感謝日本侵華論 「未必可以字面解釋」 楊潤雄為毛主席解畫
【Emily】DSE歷史科題目風波 CY批教協 tag埋「黑警」
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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教局促撤「偏頗」試題 專隊查考評局 考評：盡快開會商討 葉建源：政治凌駕教育如文革
考生批不公 憂中史科亦現爭議
教師：「利多於弊」題型無問題 考評委會：套入侵華歷史變冒犯
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