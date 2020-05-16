勞處關注聘12歲記者 深學媒體︰無僱傭關係

深學媒體昨於facebook表示，前日（13日）收到勞工處電郵，指有一名未滿15歲的兒童於本月10日在海港城採訪，勞工處正跟進事件，要求深學媒體負責人本月20日前與處方聯絡。深學媒體昨發文稱該媒體由志同道合的成員組成，沒聘請任何僱員，各成員間沒有僱傭關係，認為沒違反僱傭條例或任何法例。深學媒體表示，昨早已與勞工處聯絡，現階段不作回應及評論。

協助深學媒體的公民黨油尖旺區議員余德寶表示，昨早曾致電勞工處，處方稱如有證據有人僱用未滿15歲的兒童，會採取行動。余德寶向本報說，深學媒體由8名18歲以下成員組成，並沒有社團註冊或公司註冊，他諮詢過法律意見後，律師認為該12歲、自稱記者的兒童屬自發或自願採訪，與深學媒體基本上不涉及僱傭關係。

導演李力持前日在facebook上載記協的記者證樣本，留言「邊位想做記者可以自己DIY」，其後刪除帖文。

記協報案指有人教唆偽造記者證

記協昨就事件到灣仔警總報警。記協主席楊健興表示，記協為註冊職工會，就會員資格有規定，發證要審批，若公眾自行造證件會損害記協聲譽，認為事件涉及有人教唆他人偽造文件，促請警方調查。

警方表示，昨午接獲報案稱有人於社交媒體教唆他人偽造記者證，初步列作求警調查，暫未有人被捕。