財委會下周續審海洋公園撥款

政府：倘清盤破欠基金未必保障員工

財委會昨下午約5時開始審議撥款海洋公園「救亡」項目，資助海洋公園未來一年營運及償還30億元債務，會議晚上7時結束，下周二續議。多名議員批公園無釐清定位、無發展計劃，申請撥款僅「填氹」，憂公園猶如「無底深潭」，明年又申撥款。商務及經濟發展局常任秘書長（工商及旅遊)）利敏貞說，最不欲見到公園被清盤，屆時法院根據法例決定員工是否優先債權人，但海洋公園非公司而是法定機構，故未必可受破欠基金保障。

熱血公民鄭松泰稱不介意海洋公園破產，但介意內地財團收購公園；又關注公園如何處置園內動物。海洋公園行政總裁李繩宗稱，公園倒閉將無法保障動物福祉，疫情下不容易亦需時找到有水準及能力接收動物的地方，香港亦會失去一批寶貴的動物大使。議會陣線毛孟靜質疑公園無錢，但有小狐獴新展館7月開幕。李繩宗稱小狐獴是與其他動物園交換，建館費約6000萬元；海洋公園董事局副主席劉鳴煒補充，商討展品並非近月的事，規劃或已經年，絕非逆境豪花資源，而公園每年照顧動物開支約3億元。

連日有議員質疑政府能否與債權人商討先還息不還本，民建聯張國鈞則「幫口」指政府很難「賴數」，否則或有骨牌效應，令政府法定機構日後難借商業貸款；又指自己支持今次撥款，但其黨友則持不同意見。