遞補機制 曾鈺成引92條剪布 梁國雄曾申覆核 法庭拒批許可

劉健儀：92條賦權很大 最好少用

劉健儀表示，92條賦予立法會主席很大權力，理應盡量少用，「我們不能期望（立法會）主席永遠都是很合理、很好的主席」，她並指出，上周五內會會議後，現任主席（李慧琼）亦有權開會、處理內會事務，故她認為無需要、亦無迫切性引用92條選內會主席。

立法會審議《2012立法會（修訂）條例草案》時，面對立法會議員「拉布戰」，時任主席曾鈺成以92條「剪布」，當時社民連梁國雄曾就此提出司法覆核，不過，法官林文瀚當時拒絕批出許可，指法庭一般情况不會介入立法機關運作，梁國雄上訴至終院仍遭駁回。

當年法律界立法會議員吳靄儀曾撰文指出，曾鈺成引用92條剪布「立下了極壞的先例」，並指條文中可以由主席決定的只是「立法會所遵循的方式及程序」，而非一些本來沒有的重大、實質權力，「更甚者，若92條可作無限擴大權力的理解，我們根本無法預見將來立法會主席如何發難」。