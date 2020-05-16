教師：「利多於弊」題型無問題 考評委會：套入侵華歷史變冒犯

據教育局的課程及評估指引，歷史科較理想題型是歷史資料題和論述題，能考核學生對重大史事認識、史料分析及系統地組織論點。過往DSE歷史科必答題亦有類似涵蓋中國近代史題型，如2014年選取一幅1959年中國圖畫及1953至75年間中國經濟增長率的資料，要求考生參考資料並就所知評論是否同意「大躍進運動及文化大革命兩者都是意圖好、效果差」；2017年必答題則引用節錄中國共產黨黨報1943年一篇文章，以及節錄毛澤東1945年政治報告，問是否同意「中共於1949年掌權後，其指導原則較掌權前出現了巨變」。

教師：配史實有條理作答 正反皆可得分

有不願具名歷史科教師稱，歷史科評核不要求學生死背歷史，以考核分析、批判能力為主，故常以選取不同史料等開放式題型考問是否同意立論，考生作答需運用歷史知識作答，不能只按資料；評分準則亦沒標準答案，無論持正反立場，只要考生能臚列相應史實並有條理作答即可得分，不認為今次題目有問題，「不認同教育局稱沒有討論空間」。

劉智鵬：兩資料單一方向不理想

劉智鵬認為，該題不恰當、不專業，對此題感驚訝，因題目屬資料回應題，但兩項資料都講述中國向日本求助，提供單一方向，不太理想。他稱，以利多於弊、弊多於利字眼引起討論屬正常，但套入此內容便很大問題，認為題目具冒犯、不道德，「日本侵華件事是未解決，日本仍然盡量避開此事，這件事好清晰、沒異議，是日本侵略中國」。他稱鐵一般侵華事實下，配以似乎有討論空間的「利多於弊」字眼令人不安。