考生批不公 憂中史科亦現爭議

憂影響成績 損備戰心情

應屆考生Annie表示，有關試題屬開放式，按照所知知識回答，而她較熟悉這段期間中日歷史，認為教育局要求取消該試題的做法對不少考生不公平，亦擔心成績受影響而評級下跌。她稱有朋友今屆亦應考中史，而中史下周四才開考，擔心同類事件再發生，影響備試心情。

另一應屆考生陳同學（化名）稱，應試時沒想過題目掀起爭議，他知道有同學用多了時間答該題，致不夠時間完成全卷，如今該題卻不獲分數，非常不公平。他稱，今日要考企業、會計與財務概論，但昨日一整天都擔心取消題目拖低歷史科成績，備試心情大受影響。

教師斥扼殺設題空間 憂答題多禁區

中學校長會主席鄧振強認為，教育局要求取消試題的做法「弊多於利」，認為對學術自由、專業自主、學界互信造成衝擊。他稱，考評工作一直由獨立機構負責，教育局今次史無前例、迅速、高調地「處理」考評局，認為事件應交予考評局自行處理。他又稱，政府做法引起部分教師擔憂，「以後處理開放題目時，是否有好多見不到的禁區？」

教協理事、歷史科教師張往表示，該試題的參考資料只是輔助學生立論，不等同考生必然要同意其觀點，考生作答時亦需援引資料外的歷史知識。他說，教育局取消試題任何一部分，均對考生極不公平，不但剝削考生權益，更對考生造成極大心理壓力，甚至可能影響其他待開考科目，亦變相扼殺公開試設題空間。

律師：可提司法覆核 惟推翻門檻高

律師莊耀洸稱，如果考評局最終取消該試題，受影響考生有權提出司法覆核推翻決定，但要視乎考評局提出的理據是否構成「極不合理」，而要達到「極不合理」門檻相當高，因考評局可將決定解釋成專業判斷。