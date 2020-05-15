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海關水警沙頭角破快艇走私 檢值2300萬《動物森友會》遊戲卡等貨

【明報專訊】海關及水警根據情報及調查，周二在沙頭角對出水域偵破一宗快艇走私案件，檢獲價值約2300萬元的化妝品、貴價酒、燕窩及Switch遊戲等大批懷疑走私物品，當中包括大熱遊戲《動物森友會》的擴充卡，並拘捕兩人。

行動中檢獲約值2300萬元的走私物品，包括約4700部手提電話、320盒約值260萬元的燕窩、大批化妝品等。走私貨物中亦有一批Switch遊戲，包括《動物森友會》的擴充卡，行動中拘捕兩名分別47歲及49歲的男子，均報住沙頭角禁區，已獲准保釋候查。

拘兩男 7人跳上快艇逃去

海關有組織罪案調查科特別調查第二組指揮官鄭德榮指出，走私集團利用3輛持有禁區紙的密斗貨車，把走私物品運送到沙頭角崗下停車場，再把貨物轉移到另外6輛同樣持有禁區紙的七人車，運送貨物到路面狹窄的順隆街避風塘碼頭，再利用特製木梯把貨物滑向兩艘接貨快艇，以走私回內地。

海關與水警於本周二晚採取行動，於涉事停車場和碼頭截獲該批車輛，當時為數約7名可疑男子隨即跳上其中一艘快艇高速逃去。

疫下內地封陸路邊境

海路走私首5月貨值逼近去年

海關港口及海域科海域調查組指揮官張國賢表示，內地進口物品需徵收23%至93%關稅及增值稅不等，加上內地受疫情導致陸路邊境關閉，今年海路走私較往年嚴重，今年首5個月已破獲25宗海路走私案，檢獲貨值為1.5億元，逼近去年全年的1.6億元。

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