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上環衝突續審庭上播片 警鏡頭聚焦泛民記者

【明報專訊】去年7月28日上環衝突中，健身中心東主夫婦以及一名17歲少女被控暴動等罪一案，昨日在區域法院續審。庭上播放由警方拍攝的現場片段，現場小隊指揮官繼續作供，按片段指證種種示威行為，如叫囂、堵路、掉磚。片段又顯示，鏡頭多次放大聚焦無戴口罩的示威者、圍觀途人及在場記者的容貌。多名泛民政治人物，如公民黨立法會議員郭家麒、立法會前議員區諾軒、香港眾志周庭及眾志秘書長黃之鋒亦被警方鏡頭聚焦放大，「周庭都喺度……𠵱家鏡頭呢，就影住周庭同黃之鋒」。本案3名被告為新婚夫婦湯偉雄（38歲）和杜依蘭（41歲），以及現年17歲的李宛叡，他們否認於去年7月28日在德輔道西近西邊街一帶參與暴動，湯氏夫婦另否認1項無牌管有無線電器具罪。

3被告搜出行山杖頭盔

與片中示威者裝備一致

警方片段由當日下午5時許開始攝錄，片段甫開始便聽見證人，即高級督察吳智偉揚聲警告示威者，隨後有警員舉旗示警。吳在控方提問下，指出在3名被告被捕位置，即奇靈里一帶小路 ，有人「搬啲嘢出嚟」，即一些「黃色膠建築障礙物」及「3米長鐵枝」等。

吳智偉又指出，片段中有示威者手持行山杖、戴頭盔、護肘，甚至雙手包保鮮紙。據控方開案陳辭，警方拘捕3名被告後搜出上述物品，其中第三被告被捕時雙手包着保鮮紙。

辯方反對播片舉證 指不可靠

就控方「播片」然後提問的舉證模式，辯方提出反對，形容吳智偉「睇咗成日片」，單靠觀看影片指出案發時相信有磚、鐵枝等雜物並不可靠。控方則指出，吳智偉早在其口供中透露案發出現上述雜物，如今只是透過影片引證其供辭。

法官指辯方可在盤問時提出質疑，批准控方繼續播片。惟吳智偉被問到在片中是否看見磚頭時，法官問他「嗰個係磚頭你有幾肯定呀？」他說：「非常肯定！」法官又問：「咁空中嗰個你又幾肯定呀？」他說：「頗肯定！」案件周六續審。

【案件編號：DCCC872/19】

（反修例風暴）

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