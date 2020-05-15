同志指前度瞞病歷 染愛滋索償 大狀：難證因被告導致染病毒

原告曾認帶愛滋病毒

稱含量低undetectable

原告為Chuan Sai Hung，被告為S，兩人為前男同性戀人關係。入稟狀指，兩人2013年在一同志網上交友平台相識後，在2014年4月首次發生不安全性行為，但當時被告沒向原告透露自己是HIV帶菌者。5個月後，被告向原告承認自己帶有愛滋病病毒，但仍聲稱「undetectable」，即在藥物抑制下病毒含量低至不能檢測水平。兩人隨後仍有進行不安全性行為。

2014年11月，原告原本打算服用預防HIV藥物「PrEP」，但在被告游說下最終未有服用，因此亦沒有做服藥前的血液測試。直至2017年5月，原告在美國做血液測試，得悉自己染有病毒，兩人亦隨即分手。原告稱，兩人相識至分手前，除被告外並無與他人發生性行為，認為其體內HIV病毒由被告傳染，故向被告提出索償。

曾游說事主勿服防HIV藥

醫生稱本可減感染風險

感染及傳染病專科醫生曾祈殷指出，即使病毒含量低至不能檢測，不代表帶菌者體內已無HIV病毒，只代表該病控制理想，而性行為時傳染風險雖比較低，但仍不是絕對零風險（not absolute zero）；原告提到的藥物，對同性戀、跨性別等性小眾進行性行為時，可高效預防受HIV感染。曾祈殷指出，若原告當時有安全性行為及服用該藥，應可大大減低感染風險。

大律師陸偉雄表示，此類索償案件較為罕見，但與其他人身傷亡訴訟相比則不算太特別，重點在於原告須證明其體內HIV病毒由被告導致（causation），此點在舉證上有難度，同時被告須量化其損失，如病毒有否引致其他併發症。

【案件編號：HCPI 176/20】