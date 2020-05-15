法官出錯兩度發還重審 販毒案抑鬱被告獲釋

上訴人周禮梅（43歲）2014年經審訊後被裁定販毒罪成，判囚21年，惟因法官錯誤引導陪審團而發還重審。上訴人2017年再經審訊被裁定罪成，再判囚21年，惟法官再次錯誤引導陪審團，上訴庭其後裁定上訴人得直，再將案件發還重審。

終院首席法官馬道立在判辭指出，除非法律原則嚴重出錯，否則終院一般情况下不會干預上訴庭行使發還案件重審的酌情權，惟上訴庭是次決定未考慮上訴人精神狀况。

羈押7年半 馬道立：上訴庭低估精神狀况

馬官稱，上訴方已表明上訴人承受精神困擾，還押期間曾喝洗頭水和用梳自殘，惟上訴庭僅認為重審或導致上訴人「面對困擾」，低估上訴人的精神狀况，做法構成嚴重失誤。

馬官又指出，上訴人已被羈押7年半，假如她再被定罪及判囚21年，以及因獄中行為良好而減刑至14年，目前的羈押時間已超過刑期一半，加上精神科報告顯示，上訴人患有中等至嚴重的重度抑鬱症，認為重審不符合公義要求。

【案件編號：FACC7/19】