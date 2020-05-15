港聞

港聞二

法官出錯兩度發還重審 販毒案抑鬱被告獲釋

【明報專訊】內地女商人8年前由馬來西亞吉隆坡抵港後，遭海關發現行李箱藏有約800克海洛英，被裁定販毒罪成，後因法官兩度出現失誤而上訴得直，案件發還重審。女商人不欲面對第三次審訊，向終審法院提出上訴，終院早前裁定她得直，即時獲釋。終院昨頒下書面裁決理由，稱上訴庭低估上訴人承受的精神問題，做法構成嚴重失誤。

上訴人周禮梅（43歲）2014年經審訊後被裁定販毒罪成，判囚21年，惟因法官錯誤引導陪審團而發還重審。上訴人2017年再經審訊被裁定罪成，再判囚21年，惟法官再次錯誤引導陪審團，上訴庭其後裁定上訴人得直，再將案件發還重審。

終院首席法官馬道立在判辭指出，除非法律原則嚴重出錯，否則終院一般情况下不會干預上訴庭行使發還案件重審的酌情權，惟上訴庭是次決定未考慮上訴人精神狀况。

羈押7年半 馬道立：上訴庭低估精神狀况

馬官稱，上訴方已表明上訴人承受精神困擾，還押期間曾喝洗頭水和用梳自殘，惟上訴庭僅認為重審或導致上訴人「面對困擾」，低估上訴人的精神狀况，做法構成嚴重失誤。

馬官又指出，上訴人已被羈押7年半，假如她再被定罪及判囚21年，以及因獄中行為良好而減刑至14年，目前的羈押時間已超過刑期一半，加上精神科報告顯示，上訴人患有中等至嚴重的重度抑鬱症，認為重審不符合公義要求。

【案件編號：FACC7/19】

相關字詞﹕終審法院 上訴得直 重審 馬道立 販毒

上 / 下一篇新聞

荃灣家庭增至3人中招 源頭疑海外抵港者 再現群組爆發 兩專家質疑檢疫漏洞
荃灣家庭增至3人中招 源頭疑海外抵港者 再現群組爆發 兩專家質疑檢疫漏洞
爺爺昨確診 荃灣街市街擺鐘表檔
爺爺昨確診 荃灣街市街擺鐘表檔
世衛指或成風土病 料4至5年方受控
世衛指或成風土病 料4至5年方受控
30人合適僅3捐血漿 瞞家人捐者：可捐是幸運
30人合適僅3捐血漿 瞞家人捐者：可捐是幸運
港大倉鼠研究：病毒損嗅覺神經元 兩周修復
港大倉鼠研究：病毒損嗅覺神經元 兩周修復
【疫境時刻】貧童成70物業屋主 廉租劏房助基層 識盡窮滋味 疫下減租播祝福
【疫境時刻】貧童成70物業屋主 廉租劏房助基層 識盡窮滋味 疫下減租播祝福
有線放無薪假 每月兩日
有線放無薪假 每月兩日
監警報告今公開 不評警濫武否 8‧31傷者：倘不問責 完全不能接受
監警報告今公開 不評警濫武否 8‧31傷者：倘不問責 完全不能接受
12歲記者風波 勞處函深學媒體跟進
12歲記者風波 勞處函深學媒體跟進
涉8．31圍警署理大衝突 28人控暴動
涉8．31圍警署理大衝突 28人控暴動
涉堵路襲途人 司法機構職員停職
涉堵路襲途人 司法機構職員停職
消委驗膠鑊鏟 1款浸滾油1分鐘熔化 測試17款 5款釋出可致癌物
消委驗膠鑊鏟 1款浸滾油1分鐘熔化 測試17款 5款釋出可致癌物
首4月19宗串流平台投訴 涉退訂轉台爭拗
首4月19宗串流平台投訴 涉退訂轉台爭拗
基因組委員會倡保險業自律勿索投保人資料 業界同日推守則 陳肇始：成效若不彰或規管
基因組委員會倡保險業自律勿索投保人資料 業界同日推守則 陳肇始：成效若不彰或規管
立會通過6272億預算案 派1萬元最快6月底申請
立會通過6272億預算案 派1萬元最快6月底申請
涉15騙案5400萬元 洗錢集團搗破 誘網上開戶存畢生積蓄 長者失2500萬
涉15騙案5400萬元 洗錢集團搗破 誘網上開戶存畢生積蓄 長者失2500萬
招標公告公屋輪候數據未開放 業界促改善
招標公告公屋輪候數據未開放 業界促改善
肺炎婆婆院舍隔離 視像機械人解家屬憂心
肺炎婆婆院舍隔離 視像機械人解家屬憂心
專欄：比特幣減產的最後贏家 ／文：章濤
專欄：比特幣減產的最後贏家 ／文：章濤
同志指前度瞞病歷 染愛滋索償 大狀：難證因被告導致染病毒
同志指前度瞞病歷 染愛滋索償 大狀：難證因被告導致染病毒
上環衝突續審庭上播片 警鏡頭聚焦泛民記者
上環衝突續審庭上播片 警鏡頭聚焦泛民記者
護理員棍打便衣警囚2月 官：貼文宣預了被罵
護理員棍打便衣警囚2月 官：貼文宣預了被罵
「武術教練」涉非禮還押 至少多兩受害人
「武術教練」涉非禮還押 至少多兩受害人
文員性愛片要脅前女友辭職 官斥無恥判囚3月
文員性愛片要脅前女友辭職 官斥無恥判囚3月
海關水警沙頭角破快艇走私 檢值2300萬《動物森友會》遊戲卡等貨
海關水警沙頭角破快艇走私 檢值2300萬《動物森友會》遊戲卡等貨
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】疫下無籌款宴 民主黨改賣獎券 每張20蚊 盼籌400萬
【Emily】疫下無籌款宴 民主黨改賣獎券 每張20蚊 盼籌400萬
【Emily】辦團購幫街坊食平啲 區議員做埋「搬運工」
【Emily】辦團購幫街坊食平啲 區議員做埋「搬運工」
【Emily】彭韻僖：政治上律師會「係色盲嘅」
【Emily】彭韻僖：政治上律師會「係色盲嘅」
【Emily】六四館下周推展覽 扣連反修例運動
【Emily】六四館下周推展覽 扣連反修例運動
【Emily】不滿區會談六四 林琳提起克林頓
【Emily】不滿區會談六四 林琳提起克林頓
【Emily】辦遊樂空間設計賽 房協：要老幼咸宜
【Emily】辦遊樂空間設計賽 房協：要老幼咸宜