專欄：比特幣減產的最後贏家 ／文：章濤

要明白這討論，先得理解其誕生原理：它並不如一般貨幣背後有中央機構決定供應量和價格，而是一套面世之初已定好的電腦方程式。參與者透過電腦運算能力破解，從而開發新的比特幣，並獲取一定數量比特幣以作獎勵，過程與現實中的採礦相似，故又稱為「挖礦」。發明者早將發行總量定為2100萬枚，當已發行的比特幣總量達某一數目時就會「減產」，即每次「挖礦」獲得的獎勵會減半，在32次「減產」後就會到達上限，不再有生產。產量減半，要獲得同等數額比特幣，用以運作「礦機」的電力、硬件等成本將會提高。

有人根據經濟學的理論，指需求不變、供應減少，價格會提升。這一看法有其道理，加上過去兩次減產後，幣價在若干月內都有顯著升幅，難免令人對今次亦有期盼。同時，正因比特幣的開發只受挖礦速度及市場總量影響，無人能左右，一切運作公開透明，故吸引到一群金融、技術人士投以信任一票。

但持另一種看法的人認為，正因市場運作如此透明，減產作為刺激價格的利好因素和影響已全被消化。此外，大型礦場亦樂見幣價不飈升，只因成本上升，大大提高小型礦場的經營成本，令其不得不離開市場，最後留下的，就只有資金多、硬件先進的大礦場。

減產後幣價會升或跌，誰也無十足把握，但可以肯定的是，比特幣由最初無人認識，到被蒙上金融騙局陰影，及至愈來愈多人覺察其價值，各國金融機構都要正視其存在；凡此種種，都可以看出這種公開透明、真正去中心化的科技金融產物，才是這場減產討論中的最大贏家。

作者 章濤（UDomain 集團主席、無線科技商會永遠榮譽主席）

[章濤 財科暗戰]