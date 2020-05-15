肺炎婆婆院舍隔離 視像機械人解家屬憂心

今年92歲、全失明及中度認知障礙的何婆婆，入住盲人輔導會九龍盲人安老院約10年，孫女Winnie幾乎天天探訪並送上「愛心湯水」，多年來風雨不改。但因疫情關係，院宿2月初起暫停探訪，何婆婆3月更因肺炎入醫院，康復後回院舍又要入住隔離房間14天。婆婆大病初癒，Winnie因未能探望倍感擔心。

該院舍去年9月引入機械人「Temi Medic」，可無懼感染進入隔離房間。院方安排Winnie家人透過「Temi Medic」的視頻功能與婆婆通話，一周兩次。

何婆婆雖然近乎全失明，但Winnie表示，家人透過視像通話可看到婆婆臉色，「叫她揮揮手，看她可否靈活郁動」。Winnie形容視像通話經常因網絡問題而「卡吓卡吓」，但聊勝於無。

昔大廳教唱洗手歌 今機械人入房播片

該院院長楊琼說，疫情下要加強院友衛生意識，以往在大廳教他們唱「洗手歌」，20多名院友一起參加；為了減少聚集，現時安排「Temi Medic」走進院友房間播片教洗手。楊笑言：「（機械人）不受限聚令限制！」

應衛生防護中心呼籲，該院2月一度安排員工輪流在家工作，人手減約三分之一。楊琼說，有賴「Temi Medic」分擔送水等簡單工作，該院部分員工才可在家工作。