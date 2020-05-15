招標公告公屋輪候數據未開放 業界促改善

促統一不同平台條款 設網上互動論壇

香港開放數據指數首項研究於去年9月至今年4月進行，昨日發布報告指出，政府於部門網站及開放數據平台「資料一線通」（data.gov.hk）發放大量數據，但於部門網站的數據不少屬非開放數據格式，如政府招標公告、聯絡方式、旅遊警示、公共房屋輪候時間及編配狀况等；而同樣的數據於部門網站及「資料一線通」發放卻有不同使用條款，令用家無所適從。

組織：區會數據難獲取 監察困難

民間科技組織g0vhk發起人黃浩華表示，政府開放數據政策出台數年，區議會數據問題未見改善。他舉例，地區小型工程及社區項目撥款數據難以獲取，需翻查幾年的非機讀格式文件資料，花大量時間才能整理列表。另外，部分顯示區議會收支的文件更是掃描打印文件的PDF檔案，形容做法「反智」，令研究及監察工作困難。

香港開放數據指數研究員周穗斌建議政府成立跨部門工作小組審視標準，督促各部門按統一標準發布數據。鄭斌彬則建議仿效台灣及上海，於「資料一線通」上設網上互動論壇，讓市民公開提出需求及意見，政府公開回應，增加透明度。

資科辦：詳研建議 優化開放數據

政府資訊科技總監辦公室回覆查詢表示，會不時檢討現行機制，並詳細研究報告中各項意見及建議，了解各項指標評分準則及方法，優化政府開放數據。

明報記者