涉15騙案5400萬元 洗錢集團搗破 誘網上開戶存畢生積蓄 長者失2500萬

首季電騙金額升近六成

警方今年首3個月，接獲169宗電騙報案，較去年同期上升33%，當中86宗為假冒官員騙案。而首3個月涉及騙款5400萬元，較去年同期上升57%，當中假冒官員騙案涉款4900萬元。

警方經調查後，鎖定一個本地洗黑錢集團，涉嫌去年12月至今年3月收取14宗電騙及一宗網上情緣騙案5400萬元騙款，昨在葵涌、荃灣及沙田拘捕3名男子，介乎29至59歲，涉嫌「洗黑錢」，3人均為戶口持有人。警方發現，他們開立不同銀行戶口接收騙款，透過多次轉換將錢轉至海外戶口，或轉換成虛擬貨幣轉售，以逃避警方調查。

涉14電騙1網上情緣 拘3男

15宗案件中，受害人介乎44至80歲，當中8宗受害人61歲以上，被騙款項由10萬至2500萬不等，當中有長者被騙交上網上理財密碼，損失2500萬元畢生積蓄。而該宗網上情緣騙案，騙徒訛稱父親患癌，要求女事主匯款13萬元。

警方反詐騙協調中心署理總督察顏凱欣指出，警方留意到今年騙案轉變了模式，騙徒多要求長者開立網上銀行戶口，並要求將錢轉到該戶口並交出密碼，很多時長者畢生積蓄均被騙去，故今年度騙款較多。

三線詐騙 扮物流執法機構檢察官

東九龍總區重案組署理總督察崔庭銳指出，騙徒多分成「三線」，先為香港境外致電的預錄語音，訛稱為物流、電訊公司或政府部門等，指控受害人正被內地執法部門調查，並接駁到第一線騙徒，騙取受害人基本資料「核對」後，再轉至第二線騙徒，訛稱為內地執法機構，稱事主涉嚴重罪行，要求提供更多資料協助調查，再轉至第三線自稱內地檢察官騙徒，要求對方轉帳或匯錢繳交「保證金」以證清白；登入虛假網站或下載惡意程式，並輸入銀行資料，或開立新戶口，將錢轉到該戶口作「資產審查」，部分惡意程式更會截取或讀取短訊，以取得事主銀行密碼。顏凱欣呼籲市民留意家中長者，若突然開立網上理財戶口、轉用智能電話及使用網上通訊軟件，應多加留意。