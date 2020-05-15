立會通過6272億預算案 派1萬元最快6月底申請

否決減警開支問責官薪酬

胡志偉：漠視民意

昨日會議先表決民主派議員提出的52項修正案，包括減警隊開支及問責官員薪酬，全部被否決。多名民主派議員發言時不滿預算案增加警隊開支，又認為應減特首林鄭月娥和問責官員人工。

民主黨主席胡志偉批評，政府派錢不便民，沒利用綜援等福利系統向長者派錢；又批評即便社會對「警暴」不滿，但政府堅持為警隊「加軍備」是漠視民意。

經民聯梁美芬說，她並非說警隊做的事「百分百對」，但反對派因政見不同，就將警隊等部門撥款減至零，會令香港變成「無警城市」。她認為，反對派可監察政府，而非「攬炒」。

梁美芬：倘因政見零撥款警隊 港變「無警城市」

民建聯主席李慧琼呼籲某些黨派放下「攬炒」思維，不應炒作政治狂熱。她說，曾建議政府應利用現有津貼發放機制，向曾提交銀行戶口資料的市民派錢，但陳茂波重申勞福局不接納。李慧琼表示極度遺憾，批評勞福局長羅致光「離地」。

勞福局拒用現有機制派錢

李慧琼批羅致光離地

陳茂波會後稱，政府會全速落實預算案中的紓民困措施，而派1萬元計劃最便捷的收錢方法是用銀行戶口，並通過網上電子登記，呼籲未有個人銀行戶口市民開戶。他稱會與零售、餐飲業界商討推出消費優惠，相信現金派發計劃能起刺激消費作用。