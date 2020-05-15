基因組委員會倡保險業自律勿索投保人資料 業界同日推守則 陳肇始：成效若不彰或規管

自願醫保先行 索基因資料可除名

港府於2017年底委任專家成立基因組醫學督導委員會，研究本港基因組醫學發展，至昨日公布《香港基因組醫學發展策略》，提出8項建議（見表）。基因檢測服務愈趨盛行下，如何確保基因資訊使用得宜，督導委員會建議透過保險業界守則，處理保險範疇出現的基因歧視。食衛局副秘書長（衛生）方毅稱，將由自願醫保計劃先行，計劃下的保單將不能要求受保人提供基因資料，否則產品可被除名。

守則准向部分人壽危疾投保人索資料

保險業聯會同日公布《使用基因測試結果實務守則》（見表），包括不會要求準投保人做基因測試作核保之用、不會要求索取用作科學研究用途的基因資料，但可向部分人壽或危疾保險申請人索取檢測結果。食衛局長陳肇始稱，會觀察守則執行成效，如有問題，不排除將來立法規管。

就直接售予消費者的基因檢測愈趨普遍，委員會認為需要加強公眾教育，亦應檢討處理遺傳及基因組檢測的人員專業資格要求、宣傳品和標籤應清楚列明，該項檢測在臨牀有效性和功能方面的證明及相關局限。至於為何未有規定基因檢測產品推出前要先註冊，方毅表示現時很多市民從外國購買測試，本地立法未必能幫忙，加上香港市場小，逐項產品做認證不符成本效益之餘，亦追不上日新月異的發展。方毅認為應由教育市民入手，亦會透過醫務化驗師管理委員會等機構，從專業去規管提供基因檢測服務人員。

袁海文：要立法規管醫療保險

民主黨醫療政策副發言人袁海文認同，由自願醫保先行，禁保險公司取投保人基因資料，但下一步要考慮立法方式規管醫療保險，一併處理基因資料使用及爭議多時的拒保問題等。對港府未立法規管非臨牀基因檢測，袁感失望，認為應考慮透過草擬中的《醫療儀器草案》規管基因檢測服務要列明檢測準確度、風險等準確資料，並應定違反罰則，加強消費者權益。

就業方面，求職時會否有可能因基因問題遭歧視？現行的《殘疾歧視條例》包括對基因殘缺的保障，《個人資料（私隱）條例》亦包括對基因資料保障，委員會認為已有適當框架，助市民求職時免受基因歧視。委員會成員區結成指，僱主不應要求職者提供基因資訊，如要求時就需要提出相稱、合理的理由。