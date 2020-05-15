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消委驗膠鑊鏟 1款浸滾油1分鐘熔化 測試17款 5款釋出可致癌物

【明報專訊】消委會測試17款中式膠鑊鏟，其有一款來自中國的鑊鏟於200℃的油中僅1分鐘已熱熔變形；而於酸性及酒精測試中分別有9款及3款釋出雜質量超出歐洲標準，5款鑊鏟更釋出有可能致癌的「初級芳香胺」（PAA）。消委會總幹事黃鳳嫺建議停用會熱熔以及釋出雜質超標的膠鑊鏟。

消委會對17款膠鑊鏟做4項測試，以檢視其耐熱程度及食物安全。耐熱測試中，消委會將各樣本的鑊鏟頭浸入200℃的花生油中15分鐘。其中一款品牌為來自中國的JMJ鑊鏟，標示耐熱溫度為220℃，但放入熱油後1分鐘內已熱熔變形，實驗室分析，鑊鏟物料為聚丙稀，一般熔點約為160℃至170℃。

HKTV Mall下架同款熱熔鑊鏟

本報於HKTV Mall找到被熱熔的JMJ同款鑊鏟，由HKTV Mall自營店「大管家」出售，有買家於2018年留言稱，首次用鑊鏟就已熱熔，擔心「食壞人」。HKTV Mall昨回覆本報查詢時稱，已即時將有關商品下架，並向過去一年購買此商品的客戶承諾退貨，又稱品質監查部將檢查其他商戶有否出售消委會提及不達標商品，相關商品亦會即時下架。

9樣本酸性測試釋雜質超標

消委會又把17個鑊鏟樣本，按歐盟測試方法浸泡在100℃的3%醋酸及100℃的10%的乙醇之中，以測試樣本在酸性及含酒精食物的表現。當中有9款樣本在酸性測試中雜質釋出量超出歐洲標準規限，當中「意美廚」牌子鑊鏟樣本超標11倍，該樣本在含酒精測試中釋出雜質亦超出歐洲標準。

另外，有5個樣本被驗出可能致癌的初級芳香胺（PAA）超出歐洲標準規限，當初「意美廚」樣本檢出的PAA最高（9.7毫克／公斤）。消委會表示，有少數PAA被國際癌病研究組織定為可能令人類患癌物質，或可透過廚具遷移至食物，長期攝入有潛在健康風險。消委會建議可考慮使用木或竹鑊鏟，指兩者均屬天然物料，亦比膠環保。

消委轉介結果 海關巡查跟進

有代理不認同測試方法

消委會表示，已把耐熱不符標示的鑊鏟，以及釋出雜質量超標的鑊鏟相關資料交海關跟進。海關表示，已派員到市面巡查及試購相關鑊鏟，如涉違《消費品安全條例》，會執法。

意美廚代理商向消委會提供第三方測試報告，表示證明產品通過耐熱測試及符合美國食品藥物管理局對尼龍產品的要求。在高溫測試中有鑊鏟樣本輕微變形的GastroMax代理商則不認同消委會測試方法，認為產品用於翻炒食物，而非放置熱油長達15分鐘。

明報記者

（消委報告）

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