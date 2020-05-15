涉8．31圍警署理大衝突 28人控暴動

最細13歲 至今拘8337人

警方指出，去年8月31日大批示威者包圍深水埗警署，向警署擲磚及以「雷射槍」射向警員，警方拘捕14男4女，介乎13至41歲，包括12人報稱學生，當中8人為18歲以下。當中2男1女當日已各被控一項參與暴動罪，其餘15人有13人「拒保」。警方徵詢律政司意見後，昨拘捕其中10男2女，連同正在保釋的1男1女，警方控告14人參與暴動及藏有攻擊性武器等罪名，案件將於6月16日在九龍城裁判法院提堂，西九龍總區重案組繼續跟進調查案件，並追緝一名在逃男子。

另外，去年11月理大一帶的暴動案，警方驅散時拘捕15人，介乎16至61歲，當中10人「拒保」。警方徵詢律政司意見後，昨再拘捕7男2女，連同正在保釋的5人，警方起訴14人參與暴動，當中4人再被加控藏有工具可作非法用途，另一人加控一項在公眾地方管有攻擊性武器，案件將於5月18日在東區裁判法院提堂，料將轉介區域法院處理，商業罪案調查科繼續跟進調查案件，並追緝一名在逃男子。

（反修例風暴）