12歲記者風波 勞處函深學媒體跟進

李力持教自製記者證 記協嚴厲譴責

另外，導演李力持昨在facebook上載香港記者協會的記者證樣本，寫道「邊位想做記者可以自己DIY」。記協昨發聲明稱，有關帖文涉嫌教唆他人偽造記協記者證，對此「嚴厲譴責」，正尋求法律意見，或報警處理，保留一切法律追究權利。

深學媒體：暫時未適合回應

勞工處表示，近日多間傳媒就一名未滿15歲兒童於尖沙嘴採訪作廣泛報道，引起社會各界就該採訪是否涉及僱用兒童的關注，處方邀請「深學媒體」提供資料。發言人稱，根據《僱傭條例》，「兒童」指未滿15歲的人，而附屬於《僱傭條例》的《僱用兒童規例》規定，兒童如在任何僱傭地點工作，不論是否受薪，均當作受僱；不論全職或兼職，任何人不得僱用未滿13歲兒童工作。

深學媒體昨回覆本報稱，「經一番討論及商量後，我們一致認為我們暫時未適合作任何回應及評論」。深學媒體曾於周日發聲明稱所有記者均為在讀大專及中學學生，屬「義務性採訪工作」，認為涉事兩名「記者」不受勞工條例規管。

公民黨油尖旺區議員余德寶昨表示收到深學媒體求助，已陪同深學媒體見律師尋求法律意見。余德寶公開勞工處信件，該處要求深學媒體下周三（20日）或之前聯絡勞工處，以協助跟進。

（反修例風暴）