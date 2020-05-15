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監警報告今公開 不評警濫武否 8‧31傷者：倘不問責 完全不能接受

【明報專訊】監警會審視反修例風波的報告今日公開，全份報告約40萬字，共16章節，分成4冊，具爭議日子如7‧21、8‧31有獨立章節。據了解，報告不會判斷警方在個別事件上是否過度用武，只會順時序交代事件經過。有去年8月31日在太子站被速龍小隊以警棍重擊頭部的傷者批評，若報告不作任何判斷，無指出誰要問責，是完全不能接受，不能滿足港人期望。

明報記者 何郁慧

只順序交代 消息：監警無調查權不能下判斷

監警會將於今日下午2時召開記者會發布報告，同時會上載報告上網。監警會主席梁定邦前日已表示，報告是檢討「大場面」，不會探討有無警員失職。據了解，雖然是次報告有章節談論警方使用武力，但不會就個別事件判斷警方是否過度用武，只會順時序交代事件經過。消息人士稱，監警會無調查權，故不能作這種判斷，例如8‧31事件，報告亦無指出被警方擊打者的身分是普通市民或示威者。

被警打DSE生：努力讀書 唔好變成佢哋咁

應屆文憑試考生Ken（化名）於8‧31當晚，在觀塘線列車目擊有「藍絲」突然向人群舉起鐵槌，雙方爆發衝突，混亂間他走到對面中環線列車，豈料有速龍小隊警員衝下來，他被警棍重擊頭部3下，隨即頭破血流，事後需縫14針。直到現在，他說每當集中精神都感頭痛，幸未影響學習，可如期應考文憑試。他期望監警會的報告可「還原真相」，「最基本講番（警員）點解可以衝入站打人，點解可以封站唔畀記者採訪，點解至今無警員受罰，邊個要為行動失誤負責」。他亦希望警方有交代當日行動細節，為何並非先處理觀塘線的衝突，反而衝到中環線毆打市民。

若報告無就警方是否過度用武下判斷，他認為「完全不能接受」，指報告毫無意義。「香港人好想知道有無人要為事件負責，過去政府拒絕成立獨立調查委員會，稱監警會報告可反映事實，但如今報告卻無指出誰要問責，政府是講大話，是不負責任。」他稱沒特別仇恨警方，「反而激自己要更努力讀書，唔好變成佢哋咁」。他希望大學修讀法律，將來回饋社會，「經過呢場運動，明白律師好重要，希望將來可以提供法律支援」。

7．21被毆廚師 盼解釋「無警」原因

今次報告中，據悉7．21事件的章節佔最長篇幅。當晚被白衣人圍毆、背部皮開肉綻的廚師蘇先生表示，傷勢已平復，亦比其他目擊者或傷者幸運，心理沒受影響或患創傷後遺症。他說對報告期望不大，「希望查到（7．21）成日發生什麼事，為何無警察？為何報警後仍然無警察？」他表示，當日傍晚已有區議員報警稱有白衣人聚集，到他9時許被兇徒追打後，亦有致電報警，「但為何那些白衣人仍衝到西鐵站毆打市民？報警後究竟發生什麼事？警方經常稱jam爆條線（報案熱線），咁究竟點解？」他期望報告可清晰交代這些疑問，警方當晚的行動部署有何失誤。

（反修例風暴）

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