【疫境時刻】貧童成70物業屋主 廉租劏房助基層 識盡窮滋味 疫下減租播祝福

明報記者 黃詩雅

九成租客基層 租金約市價一半

65歲的黃先生退休前與妻子經營電子廠生意，2008年開始購買物業及經營劏房，最初只因認為收租回報可觀，「但我太太好反對，佢覺得做分間房好似啲無良業主，租房畀窮人，水電費又收貴人，雖然佢反對但我繼續做，我話唔會做啲咁嘅人」，同年黃先生受洗成為基督徒，並決定將物業租給有需要的人。12年後的今天，他持有71個物業，包括60個劏房單位，超過九成租客為基層，租金約為市價一半。以渡船角約120呎劏房為例，市值租金約5000元，曾以約2000元租予一對母女。

「睇住啲好慘嘅家庭，我想幫佢哋企番起身，呢啲回報大過金錢，我可以食雪茄飲紅酒，可以坐頭等飛機，但我冇選擇咁樣做，嗰啲錢留番嚟祝福別人，特別係婦女孩童。」

童年家貧住街巿 豬肉枱做功課瞓覺

除了信仰，兒時經歷亦促使黃先生對基層家庭伸出援手，他憶述童年時家境十分窮困，父親不顧家，母親一手擔起整頭家，獨力照顧4個子女，「我細個好窮，好淒涼，住街市，200呎瞓6個人，做功課喺豬肉枱，休息墊報紙瞓豬肉枱，書做枕頭」。

他續說，「我第一個蘋果係一個爛蘋果，係朋友切開一半分畀我食」，兒時辛酸距今已數十載，黃先生憶述時仍難掩激動。

3月起決定減租半年 每名租客減兩成

受疫情影響，飲食、零售等行業重創，有基層更因此失業。有見及此，黃先生3月起決定減租，為期半年，每名租客獲減租約兩成，「我會諗（減租）6個月夠唔夠，係咪要extend（延長），不過至少呢刻畀啲支持有需要嘅人」，過往每月租金收入約18萬元，減租後他預計收入減少6萬元（寫字樓減半租）。黃先生4年前起與基督教無家者協會合作，出租5個單位作為臨時宿舍，租客最長可住3年，其中一個位於旺角彌敦道的單位，6人共住，每人平均月租2000元，3月起減租400元。

宿舍租客吳女士本來在酒樓洗碗，疫情下酒樓暫停營業，重開無期，目不識丁的她頓時手停口停，僅能靠積蓄過活，「唔係減一個月喎，係減半年」，得悉業主減租，受訪當日她連連向黃先生道謝。

放無薪假租客：盼更多人效法減租

另一租客、25歲的小英在甜品店工作，近日放了半個月無薪假，嘆說疫情爆發初期心情沉重，每日擔心自己會受感染，減租對她而言是一種支持，「好似業主本身擁有好多嘢，拎少少出嚟，對於我哋嚟講就似粒買唔起嘅朱古力」，她盼望社會上有更多人效法黃先生減租的做法。

（抗疫新階段）