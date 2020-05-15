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港大倉鼠研究：病毒損嗅覺神經元 兩周修復

【明報專訊】部分新冠病毒感染者發病初期會失去嗅覺，港大醫學院利用金倉鼠作研究，發現當中機理，新冠病毒會損害倉鼠鼻黏膜中的嗅覺神經元，但破壞只屬暫時性，並可於兩周後修復，解釋確診者暫時失去嗅覺原因。研究結果已在學術期刊《自然》發表。

港大醫學院公共衛生學院及病理學系利用金倉鼠研究，發現新冠病毒會損害倉鼠鼻黏膜中的嗅覺神經元，除了在倉鼠的嗅覺神經元可檢出病毒抗原，牠們在感染後兩日嗅覺神經元減少，但所受破壞只屬暫時，倉鼠感染後14日可自行修復有關組織，團隊相信這解釋了為何部分確診者會暫時失去嗅覺。

鄰籠倉鼠中招

證氣霧有效傳播

研究又將3隻受病毒感染的倉鼠，分開3組，各與一隻無感染的倉鼠放在相鄰的鐵絲籠相處8小時，維持每小時70次換氣，發現一日後，相鄰倉鼠的鼻液樣本均驗出病毒。團隊認為結果反映新冠病毒能透過氣霧有效傳播。模型中亦發現新冠病毒可在倉鼠的呼吸道和腸道複製，導致肺炎和體重明顯下降。

只感染首6日具傳染力

脗合衛署終止隔離準則

實驗中受感染倉鼠的鼻腔或糞便，可連續最少14日檢測到新冠病毒核糖核酸，但只在感染後首6日檢測出具傳染力的病毒，顯示病毒在倉鼠的有效傳播期少於6日。帶領研究的港大醫學院公共衛生學院副教授嚴慧玲認為，在感染者病徵出現一星期後，通常已無法檢測出具傳染力的病毒，即受感染動物或患者不再具傳播能力，研究結果與衛生署上周更新的確診者終止隔離準則脗合。

（抗疫新階段）

相關字詞﹕新型冠狀病毒肺炎 香港大學醫學院

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