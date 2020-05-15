30人合適僅3捐血漿 瞞家人捐者：可捐是幸運

紅會：望獲20至30包作冬季防疫

新冠病毒康復者阿沖（化名）上周剛捐出「恢復血漿」，早前他因失去嗅覺到急症室求診，其後確診，住院10多天後康復。他稱覆診時經醫生得知有恢復血漿捐贈計劃，從未捐血的他曾擔心會很痛及有副作用，最終決定瞞着家人捐出血漿，「捐血漿有很多條件限制，可以捐的康復者是幸運，因可以幫不幸運的一群」，他已預約再捐一次。

按計劃要求，捐贈者首要條件是血漿的「中和抗體水平」需達1:160（代表將血漿稀釋160倍後仍能抑制病毒），其次是18至60歲、體重60公斤以上男性、除服用高血壓藥外無長期病患。李卓廣補充，由於不同地區各有風土流行病，為新冠病人的安全，暫不考慮外籍康復者捐贈。

兩ICU病人輸血後病毒量大減

港大內科學系傳染病科主任孔繁毅上周向傳媒稱，本港已有兩名深切治療部病人輸入恢復血漿後，病毒量大減。李卓廣昨稱，目前有3名捐贈者在出院後一至兩星期捐出血漿，其間經過病毒檢測及中和抗體濃度測試，李說後者測試有結果後盡快捐贈血漿，抗體濃度最理想，對病人的療效更高；而捐贈者的病徵輕重與其血漿抗體濃度沒直接關係。

李卓廣表示，捐贈恢復血漿的比例偏低，有康復者沒接電話或抽不到時間捐贈，也有康復者表明住院太耐，想重新過正常生活，故拒絕捐贈。他稱康復者每兩星期可捐一次，最多捐兩至三次，整個捐血漿過程約一小時。他希望可獲20至30包恢復血漿，應對可能在冬季重臨的新一波疫情。

（抗疫新階段）