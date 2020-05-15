世衛指或成風土病 料4至5年方受控

世衛公共衛生緊急項目負責人瑞安（Michael Ryan）周三表示：「這種病毒或會成為社區內另一種風土病毒，有可能永遠不會消失。」他以愛滋病毒為例，說愛滋病毒雖沒消失，但人類終能跟其共處。他提醒沒人能預測新冠病毒引起的疾病何時消失，目前有逾百種疫苗處於研發階段，但麻疹等疾病即使有疫苗，至今仍未被消滅。世衛總幹事譚德塞則強調仍有可能控制今次疫情，對於各國逐步放寬限制，他說世衛仍建議各國保持最高警戒。

譚德塞：仍可控制 倡各國續最高警戒

世衛首席科學家斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan）周三向《金融時報》表示，可能要4至5年才可令新冠病毒傳播受控。她形容疫苗「似乎是目前的最佳出路」，但其成效、安全性，以至生產和公平分配等方面仍有許多不確定性，一旦病毒變異，疫苗就可能失效。她認為決策者面臨最大挑戰，要權衡放寬限制的利弊及思考如何達到抗疫「新常態」。

張竹君：要有心理準備與病毒共存

張竹君說不少專家明言新冠病毒難「斷根」，市民要有心理準備與病毒共存。她說各地疫情嚴重，難以斷尾，本港逾千確診，有200多人無病徵，實際患者可能比數字多，全球面對相同問題。

連續28日沒本地感染被視為疫情受控指標，至於會否有新指標，張竹君說沒特定指標，需靠專家集思廣益，28日指標是參考其他傳染病，本港即使一段時間沒個案，但社區或有隱形傳播鏈 。她說難預計疫情發展，因屬新病毒，將「一波波爆發」抑或如流感般季節性，仍有待觀察。

（BBC/路透社/金融時報）

（抗疫新階段）