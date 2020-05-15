爺爺昨確診 荃灣街市街擺鐘表檔

沒單據礙追蹤 防護中心籲顧客聯絡

本港累計有1051宗確診及1宗疑似個案，昨確診的62歲男患者，是前日確診66歲婦人的丈夫，同住梨木樹邨第5座，同沒外遊紀錄。他在妻子確診同晚入住檢疫中心，確診前沒病徵。

男患者平日會到荃灣街市街10號卓明樓地下，經營朝桁晚拆的流動鐘表檔，修理手表等，近日一直有開檔，生意不太好。他主要進食家人預備的飯盒，甚少有其他活動，其前日染疫的5歲孫女居於卓明樓。

為找出社區有否隱形患者，衛生防護中心昨派員到梨木樹邨第5座向居民派發樣本瓶，收集深喉唾液檢測病毒，張竹君稱涉及約850戶，每個單位約3至4人，料涉數千人。中心亦已向卓明樓居民派發47個樣本樽，上門時部分人不在家，故把樣本瓶留給業主立案法團。她承認是否交還樣本樽屬自願，希望他們會交回。

另外，中心已接觸確診婦人曾前往的街市檔口，已向商戶派出15個深喉唾液樣本瓶，分別位於川龍街、鱟地坊、禾笛街。至於5歲女童病發前曾前往的補習社，師生等亦已獲發6個樣本瓶。

病毒量低 或群組首名感染

此家庭群組至今感染源頭不明，張竹君表示，男患者首個樣本的CT值逾30，病毒量較低，不排除他早已帶病毒，可能是群組首名感染者。她說會循男患者鐘表檔的顧客調查，但鐘表檔沒保留收據，衛生防護中心會嘗試追蹤顧客，呼籲曾光顧該處鐘表檔的顧客致電中心。

本港雖然再現本地源頭不明個案，但教育局長楊潤雄日前稱，目前分階段復課時間表維持不變。醫生兼公民黨立法會議員郭家麒認為，政府應審慎考慮是否如期復課；一旦復課，建議當局為所有教職員、校巴司機等檢測病毒。

（抗疫新階段）