港聞

港聞一

爺爺昨確診 荃灣街市街擺鐘表檔

【明報專訊】前日確診感染新冠病毒的梨木樹邨66歲婦人，其沒病徵的62歲丈夫昨同告確診，他平日在染疫5歲孫女的寓所樓下經營朝桁晚拆的鐘表檔，沒外遊紀錄，3人感染源頭暫不明。衛生防護中心表示，男患者病毒量低，不排除是在家庭群組最先受感染，會嘗試追蹤鐘表檔顧客，惟鐘表檔沒保留單據，呼籲曾光顧的顧客聯絡中心。

沒單據礙追蹤 防護中心籲顧客聯絡

本港累計有1051宗確診及1宗疑似個案，昨確診的62歲男患者，是前日確診66歲婦人的丈夫，同住梨木樹邨第5座，同沒外遊紀錄。他在妻子確診同晚入住檢疫中心，確診前沒病徵。

男患者平日會到荃灣街市街10號卓明樓地下，經營朝桁晚拆的流動鐘表檔，修理手表等，近日一直有開檔，生意不太好。他主要進食家人預備的飯盒，甚少有其他活動，其前日染疫的5歲孫女居於卓明樓。

為找出社區有否隱形患者，衛生防護中心昨派員到梨木樹邨第5座向居民派發樣本瓶，收集深喉唾液檢測病毒，張竹君稱涉及約850戶，每個單位約3至4人，料涉數千人。中心亦已向卓明樓居民派發47個樣本樽，上門時部分人不在家，故把樣本瓶留給業主立案法團。她承認是否交還樣本樽屬自願，希望他們會交回。

另外，中心已接觸確診婦人曾前往的街市檔口，已向商戶派出15個深喉唾液樣本瓶，分別位於川龍街、鱟地坊、禾笛街。至於5歲女童病發前曾前往的補習社，師生等亦已獲發6個樣本瓶。

病毒量低 或群組首名感染

此家庭群組至今感染源頭不明，張竹君表示，男患者首個樣本的CT值逾30，病毒量較低，不排除他早已帶病毒，可能是群組首名感染者。她說會循男患者鐘表檔的顧客調查，但鐘表檔沒保留收據，衛生防護中心會嘗試追蹤顧客，呼籲曾光顧該處鐘表檔的顧客致電中心。

本港雖然再現本地源頭不明個案，但教育局長楊潤雄日前稱，目前分階段復課時間表維持不變。醫生兼公民黨立法會議員郭家麒認為，政府應審慎考慮是否如期復課；一旦復課，建議當局為所有教職員、校巴司機等檢測病毒。

（抗疫新階段）

相關字詞﹕衛生防護中心 疫情 新冠肺炎

上 / 下一篇新聞

荃灣家庭增至3人中招 源頭疑海外抵港者 再現群組爆發 兩專家質疑檢疫漏洞
荃灣家庭增至3人中招 源頭疑海外抵港者 再現群組爆發 兩專家質疑檢疫漏洞
世衛指或成風土病 料4至5年方受控
世衛指或成風土病 料4至5年方受控
30人合適僅3捐血漿 瞞家人捐者：可捐是幸運
30人合適僅3捐血漿 瞞家人捐者：可捐是幸運
港大倉鼠研究：病毒損嗅覺神經元 兩周修復
港大倉鼠研究：病毒損嗅覺神經元 兩周修復
【疫境時刻】貧童成70物業屋主 廉租劏房助基層 識盡窮滋味 疫下減租播祝福
【疫境時刻】貧童成70物業屋主 廉租劏房助基層 識盡窮滋味 疫下減租播祝福
有線放無薪假 每月兩日
有線放無薪假 每月兩日
監警報告今公開 不評警濫武否 8‧31傷者：倘不問責 完全不能接受
監警報告今公開 不評警濫武否 8‧31傷者：倘不問責 完全不能接受
12歲記者風波 勞處函深學媒體跟進
12歲記者風波 勞處函深學媒體跟進
涉8．31圍警署理大衝突 28人控暴動
涉8．31圍警署理大衝突 28人控暴動
涉堵路襲途人 司法機構職員停職
涉堵路襲途人 司法機構職員停職
消委驗膠鑊鏟 1款浸滾油1分鐘熔化 測試17款 5款釋出可致癌物
消委驗膠鑊鏟 1款浸滾油1分鐘熔化 測試17款 5款釋出可致癌物
首4月19宗串流平台投訴 涉退訂轉台爭拗
首4月19宗串流平台投訴 涉退訂轉台爭拗
基因組委員會倡保險業自律勿索投保人資料 業界同日推守則 陳肇始：成效若不彰或規管
基因組委員會倡保險業自律勿索投保人資料 業界同日推守則 陳肇始：成效若不彰或規管
立會通過6272億預算案 派1萬元最快6月底申請
立會通過6272億預算案 派1萬元最快6月底申請
涉15騙案5400萬元 洗錢集團搗破 誘網上開戶存畢生積蓄 長者失2500萬
涉15騙案5400萬元 洗錢集團搗破 誘網上開戶存畢生積蓄 長者失2500萬
招標公告公屋輪候數據未開放 業界促改善
招標公告公屋輪候數據未開放 業界促改善
肺炎婆婆院舍隔離 視像機械人解家屬憂心
肺炎婆婆院舍隔離 視像機械人解家屬憂心
專欄：比特幣減產的最後贏家 ／文：章濤
專欄：比特幣減產的最後贏家 ／文：章濤
法官出錯兩度發還重審 販毒案抑鬱被告獲釋
法官出錯兩度發還重審 販毒案抑鬱被告獲釋
同志指前度瞞病歷 染愛滋索償 大狀：難證因被告導致染病毒
同志指前度瞞病歷 染愛滋索償 大狀：難證因被告導致染病毒
上環衝突續審庭上播片 警鏡頭聚焦泛民記者
上環衝突續審庭上播片 警鏡頭聚焦泛民記者
護理員棍打便衣警囚2月 官：貼文宣預了被罵
護理員棍打便衣警囚2月 官：貼文宣預了被罵
「武術教練」涉非禮還押 至少多兩受害人
「武術教練」涉非禮還押 至少多兩受害人
文員性愛片要脅前女友辭職 官斥無恥判囚3月
文員性愛片要脅前女友辭職 官斥無恥判囚3月
海關水警沙頭角破快艇走私 檢值2300萬《動物森友會》遊戲卡等貨
海關水警沙頭角破快艇走私 檢值2300萬《動物森友會》遊戲卡等貨
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】疫下無籌款宴 民主黨改賣獎券 每張20蚊 盼籌400萬
【Emily】疫下無籌款宴 民主黨改賣獎券 每張20蚊 盼籌400萬
【Emily】辦團購幫街坊食平啲 區議員做埋「搬運工」
【Emily】辦團購幫街坊食平啲 區議員做埋「搬運工」
【Emily】彭韻僖：政治上律師會「係色盲嘅」
【Emily】彭韻僖：政治上律師會「係色盲嘅」
【Emily】六四館下周推展覽 扣連反修例運動
【Emily】六四館下周推展覽 扣連反修例運動
【Emily】不滿區會談六四 林琳提起克林頓
【Emily】不滿區會談六四 林琳提起克林頓
【Emily】辦遊樂空間設計賽 房協：要老幼咸宜
【Emily】辦遊樂空間設計賽 房協：要老幼咸宜