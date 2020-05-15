荃灣家庭增至3人中招 源頭疑海外抵港者 再現群組爆發 兩專家質疑檢疫漏洞

或檢疫期後病發 唾液樣本質素成疑

中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨在港台《千禧年代》表示，本港再出現源頭不明本地個案，不排除源頭是海外回港者，可能有人在14天檢疫期完結後仍帶病毒或其後病發；即使港府自4月20日起向經機場返港者派發樣本瓶，在檢疫期完成前做第二次測試，但市民是否掌握吐出深喉唾液的方法，會影響質素及測試準確性。

港大感染及傳染病中心總監何栢良在商台《在晴朗的一天出發》表示，本地個案很大可能是外地返港者家居檢疫出現漏洞所致。他說4月20日前有1萬至1.2萬人返港，他們沒接受兩次監測，不排除有漏網之魚將病毒傳入社區。

何栢良料影響範圍超荃灣

沒外遊的66歲女患者5月8日病發，何栢良認為有可能是第二代傳播，即返港者傳染本地人後，出現本地人傳本地人，而市民平日會上班、買菜及乘搭巴士等，相信影響範圍不限於荃灣及梨木樹，建議為4月中至今、梨木樹邨及卓明樓家居檢疫的人測試，盼能找出漏網之魚。他提醒要嚴格執行酒吧防疫措施，如有帶病毒患者光顧，不排除再出現大爆發，屆時「所有嘢reset一次再嚟過」。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，監測系統難滴水不漏，不排除有人取樣時不準確、有假陰性，或潛伏期特別長，「除非你話『OK、我哋唔好用14日啦，用一個月啦、28日啦』。可能都要平衡做得幾多，同埋大家接受情况」，故檢測措施只能「盡做」。她補充，如患者處於傳染期，不難取到陽性樣本；如病毒量低，檢測結果時陰時陽，相信傳染風險不高。

張竹君：不排除有社區隱形傳播鏈

張竹君不排除早前的個案已在社區形成隱形傳播鏈，病徵輕微或無病徵患者「一個傳一個」，其間無人求診，至傳到一個有病徵、並求醫的患者才揭發。她承認隱形傳播鏈難杜絕，呼籲市民保持警惕及衛生。防護中心及醫管局昨齊呼籲市民勿忽視輕微病徵，盡快求醫。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超認為，外地疫情未停，仍會有個案輸入本港，港府應仿效澳門租用酒店供海外回港者集中檢疫，防止再有個案或隱形患者滲入社區。張竹君表示，由內地及海外抵港的檢疫者達數以十萬計，難全部送入檢疫中心，維持家居檢疫做法合適。

此外，食衛局長陳肇始表示，本港至今已做18萬宗病毒檢測，本周內會盡快為長者和殘疾院舍員工驗病毒。她呼籲院舍如發現院友發燒，要盡快按醫生指示做病毒檢測。

明報記者

（抗疫新階段）

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