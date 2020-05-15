港聞

港聞一

荃灣家庭增至3人中招 源頭疑海外抵港者 再現群組爆發 兩專家質疑檢疫漏洞

【明報專訊】本港連續23天本地零確診「斷纜」，涉荃灣卓明樓及梨木樹邨的家庭爆發群組昨增至3人感染。港大及中大專家均把感染源頭指向海外抵港者，表示家居檢疫的漏洞包括深喉唾液樣本質素成疑致假陰性，及檢疫期後病發又或仍有病毒，致患者流出社區播毒。港大專家何栢良不排除前日確診的66歲女患者已屬第二代傳播，傳播範圍或不止患者居住的荃灣及梨木樹，已重開的酒吧恐會再出現群組爆發。衛生防護中心承認隱形傳播鏈難杜絕，控疫措施只能「盡做」。

或檢疫期後病發 唾液樣本質素成疑 　　　　

中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨在港台《千禧年代》表示，本港再出現源頭不明本地個案，不排除源頭是海外回港者，可能有人在14天檢疫期完結後仍帶病毒或其後病發；即使港府自4月20日起向經機場返港者派發樣本瓶，在檢疫期完成前做第二次測試，但市民是否掌握吐出深喉唾液的方法，會影響質素及測試準確性。

港大感染及傳染病中心總監何栢良在商台《在晴朗的一天出發》表示，本地個案很大可能是外地返港者家居檢疫出現漏洞所致。他說4月20日前有1萬至1.2萬人返港，他們沒接受兩次監測，不排除有漏網之魚將病毒傳入社區。

何栢良料影響範圍超荃灣

沒外遊的66歲女患者5月8日病發，何栢良認為有可能是第二代傳播，即返港者傳染本地人後，出現本地人傳本地人，而市民平日會上班、買菜及乘搭巴士等，相信影響範圍不限於荃灣及梨木樹，建議為4月中至今、梨木樹邨及卓明樓家居檢疫的人測試，盼能找出漏網之魚。他提醒要嚴格執行酒吧防疫措施，如有帶病毒患者光顧，不排除再出現大爆發，屆時「所有嘢reset一次再嚟過」。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，監測系統難滴水不漏，不排除有人取樣時不準確、有假陰性，或潛伏期特別長，「除非你話『OK、我哋唔好用14日啦，用一個月啦、28日啦』。可能都要平衡做得幾多，同埋大家接受情况」，故檢測措施只能「盡做」。她補充，如患者處於傳染期，不難取到陽性樣本；如病毒量低，檢測結果時陰時陽，相信傳染風險不高。

張竹君：不排除有社區隱形傳播鏈

張竹君不排除早前的個案已在社區形成隱形傳播鏈，病徵輕微或無病徵患者「一個傳一個」，其間無人求診，至傳到一個有病徵、並求醫的患者才揭發。她承認隱形傳播鏈難杜絕，呼籲市民保持警惕及衛生。防護中心及醫管局昨齊呼籲市民勿忽視輕微病徵，盡快求醫。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超認為，外地疫情未停，仍會有個案輸入本港，港府應仿效澳門租用酒店供海外回港者集中檢疫，防止再有個案或隱形患者滲入社區。張竹君表示，由內地及海外抵港的檢疫者達數以十萬計，難全部送入檢疫中心，維持家居檢疫做法合適。

此外，食衛局長陳肇始表示，本港至今已做18萬宗病毒檢測，本周內會盡快為長者和殘疾院舍員工驗病毒。她呼籲院舍如發現院友發燒，要盡快按醫生指示做病毒檢測。

明報記者

（抗疫新階段）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕新型冠狀病毒 衛生防護中心 張竹君

上 / 下一篇新聞

爺爺昨確診 荃灣街市街擺鐘表檔
爺爺昨確診 荃灣街市街擺鐘表檔
世衛指或成風土病 料4至5年方受控
世衛指或成風土病 料4至5年方受控
30人合適僅3捐血漿 瞞家人捐者：可捐是幸運
30人合適僅3捐血漿 瞞家人捐者：可捐是幸運
港大倉鼠研究：病毒損嗅覺神經元 兩周修復
港大倉鼠研究：病毒損嗅覺神經元 兩周修復
【疫境時刻】貧童成70物業屋主 廉租劏房助基層 識盡窮滋味 疫下減租播祝福
【疫境時刻】貧童成70物業屋主 廉租劏房助基層 識盡窮滋味 疫下減租播祝福
有線放無薪假 每月兩日
有線放無薪假 每月兩日
監警報告今公開 不評警濫武否 8‧31傷者：倘不問責 完全不能接受
監警報告今公開 不評警濫武否 8‧31傷者：倘不問責 完全不能接受
12歲記者風波 勞處函深學媒體跟進
12歲記者風波 勞處函深學媒體跟進
涉8．31圍警署理大衝突 28人控暴動
涉8．31圍警署理大衝突 28人控暴動
涉堵路襲途人 司法機構職員停職
涉堵路襲途人 司法機構職員停職
消委驗膠鑊鏟 1款浸滾油1分鐘熔化 測試17款 5款釋出可致癌物
消委驗膠鑊鏟 1款浸滾油1分鐘熔化 測試17款 5款釋出可致癌物
首4月19宗串流平台投訴 涉退訂轉台爭拗
首4月19宗串流平台投訴 涉退訂轉台爭拗
基因組委員會倡保險業自律勿索投保人資料 業界同日推守則 陳肇始：成效若不彰或規管
基因組委員會倡保險業自律勿索投保人資料 業界同日推守則 陳肇始：成效若不彰或規管
立會通過6272億預算案 派1萬元最快6月底申請
立會通過6272億預算案 派1萬元最快6月底申請
涉15騙案5400萬元 洗錢集團搗破 誘網上開戶存畢生積蓄 長者失2500萬
涉15騙案5400萬元 洗錢集團搗破 誘網上開戶存畢生積蓄 長者失2500萬
招標公告公屋輪候數據未開放 業界促改善
招標公告公屋輪候數據未開放 業界促改善
肺炎婆婆院舍隔離 視像機械人解家屬憂心
肺炎婆婆院舍隔離 視像機械人解家屬憂心
專欄：比特幣減產的最後贏家 ／文：章濤
專欄：比特幣減產的最後贏家 ／文：章濤
法官出錯兩度發還重審 販毒案抑鬱被告獲釋
法官出錯兩度發還重審 販毒案抑鬱被告獲釋
同志指前度瞞病歷 染愛滋索償 大狀：難證因被告導致染病毒
同志指前度瞞病歷 染愛滋索償 大狀：難證因被告導致染病毒
上環衝突續審庭上播片 警鏡頭聚焦泛民記者
上環衝突續審庭上播片 警鏡頭聚焦泛民記者
護理員棍打便衣警囚2月 官：貼文宣預了被罵
護理員棍打便衣警囚2月 官：貼文宣預了被罵
「武術教練」涉非禮還押 至少多兩受害人
「武術教練」涉非禮還押 至少多兩受害人
文員性愛片要脅前女友辭職 官斥無恥判囚3月
文員性愛片要脅前女友辭職 官斥無恥判囚3月
海關水警沙頭角破快艇走私 檢值2300萬《動物森友會》遊戲卡等貨
海關水警沙頭角破快艇走私 檢值2300萬《動物森友會》遊戲卡等貨
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】疫下無籌款宴 民主黨改賣獎券 每張20蚊 盼籌400萬
【Emily】疫下無籌款宴 民主黨改賣獎券 每張20蚊 盼籌400萬
【Emily】辦團購幫街坊食平啲 區議員做埋「搬運工」
【Emily】辦團購幫街坊食平啲 區議員做埋「搬運工」
【Emily】彭韻僖：政治上律師會「係色盲嘅」
【Emily】彭韻僖：政治上律師會「係色盲嘅」
【Emily】六四館下周推展覽 扣連反修例運動
【Emily】六四館下周推展覽 扣連反修例運動
【Emily】不滿區會談六四 林琳提起克林頓
【Emily】不滿區會談六四 林琳提起克林頓
【Emily】辦遊樂空間設計賽 房協：要老幼咸宜
【Emily】辦遊樂空間設計賽 房協：要老幼咸宜