【Emily】民研：5新局長民望全負值 曾國衞-18點最低

林鄭微升0.3分 去年7月來新高

香港民研副行政總裁鍾劍華話，傳統上新官會有蜜月期，但今次新官一埋位都負分，認為係成個管治團隊「結構性負數」，唔係個別官員有無表現嘅問題，「佢都冇機會perform（表現），一嚟就負分，係成個團隊陀衰佢」，相信因為市民對管治團隊普遍評價負面，認為邊個黐埋去都「唔慌好人」。

香港民研喺5月4至6日訪問1004人，調查官員民望，特首林鄭月娥評分微升0.3分，至27.9分，係去年7月以來新高，但有44%受訪者畀佢0分；林太嘅支持率17%、反對率73%，支持率淨值都係負56點。

3名司長評分微升，政務局長張建宗有30.1分，財政司長陳茂波有33.3分，律政司長鄭若驊為20.2分。局長方面，只得環境局長黃錦星嘅支持率淨值係正數，為7點；「墊底」者係保安局長李家超，支持率淨值負47點。捲入港台風波嘅商經局長邱騰華民望為負19點，較上月調查跌10點，係上任以來新低。