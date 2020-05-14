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【Emily】民研：5新局長民望全負值 曾國衞-18點最低

【明報專訊】5名局長上月底被換，不過新官上任未見「蜜月期」，香港民意研究所噚日發放特首及司局長民望調查，5名新局長嘅支持淨值都呈負數（見圖），其中政制及內地事務局長曾國衞嘅支持率淨值更低至負18點，就算係新局長民望最高嘅財經事務及庫務局長許正宇，支持率淨值都係得負1點。公務員事務局長聶德權、創科局長薛永恒、民政事務局長徐英偉則分別為負9點、負3點及負3點。

林鄭微升0.3分 去年7月來新高

香港民研副行政總裁鍾劍華話，傳統上新官會有蜜月期，但今次新官一埋位都負分，認為係成個管治團隊「結構性負數」，唔係個別官員有無表現嘅問題，「佢都冇機會perform（表現），一嚟就負分，係成個團隊陀衰佢」，相信因為市民對管治團隊普遍評價負面，認為邊個黐埋去都「唔慌好人」。

香港民研喺5月4至6日訪問1004人，調查官員民望，特首林鄭月娥評分微升0.3分，至27.9分，係去年7月以來新高，但有44%受訪者畀佢0分；林太嘅支持率17%、反對率73%，支持率淨值都係負56點。

3名司長評分微升，政務局長張建宗有30.1分，財政司長陳茂波有33.3分，律政司長鄭若驊為20.2分。局長方面，只得環境局長黃錦星嘅支持率淨值係正數，為7點；「墊底」者係保安局長李家超，支持率淨值負47點。捲入港台風波嘅商經局長邱騰華民望為負19點，較上月調查跌10點，係上任以來新低。

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